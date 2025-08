Consejos para combatir el calor

El Diario Vasco San Sebastián Lunes, 4 de agosto 2025, 12:46 Comenta Compartir

Las próximas jornadas estarán marcadas por el bochorno en el interior de Gipuzkoa, mientras en Gipuzkoa el calor será más llevadero. Facilitamos una serie de consejos para sobrellevar lo mejor posible una jornada calurosa. Algunas de estas medidas tienen que ver con el sentido común pero hay otras acciones igual de importantes que conviene seguir para hacer lo más llevadero posible el día.

No salir en las horas centrales del día, protegerse con sombrero y gafas o hidratarse convenientemente son algunas de esas medidas que dicta el propio sentido común y básicas para estos días de ola de calor.

CONSEJOS No salir en las horas centrales. Nunca exponer al sol a bebés de menos de 6 meses.

Proteger. Sombrero, gafas de sol y protector solar.

Uso de ropa ligera. Mejor holgada y que deje transpirar.

Ventanas y persianas cerradas. Si no se puede refrescar la casa pasar al menos 2 horas en un lugar fresco (un edificio público con aire acondicionado).

Ventiladores eléctricos. Alivian pero a más de 35º no bajan la temperatura corporal.

Electrodomésticos. Evitar su uso en las horas más calurosas del día, sobre todo los que producen calor (horno).

Darse duchas de agua fría. También refrescarse cara y manos con esponjas mojadas.

No esperar a tener sed. Beber agua y líquidos frecuentemente.

Evitar bebidas con cafeína, alcohol o muy azucaradas. No quitan la sed y deshidratan.

Más verduras y ensaladas. Sirven para reponer sales minerales que se pierden con el sudor.

Nunca dejar a nadie en un vehículo cerrado. Aunque esté a la sombra.

Visita a personas mayores solas o dependientes. Al menos una vez al día.

Pero hay otras acciones quizás menos conocidas que conviene igualmente seguir. Bien sea no comer comidas grasas en detrimento de frutas y verduras, ingerir bebidas que no contengan cafeína y que no sean azucaradas, así como las alcohólicas.

