Confirman la presencia del raro cachalote enano en aguas vascas y horas después aparece varado en Zarautz La organización Ver Ballenas revela que el pequeño cetáceo medía 1,5 metros. «Es uno de los cetáceos más difíciles de ver por su pequeño tamaño y carácter discreto», relatan

J. F. San Sebastián Lunes, 6 de octubre 2025, 13:23 Comenta Compartir

El feliz avistamiento el pasado día 26 de septiembre del primer cachalote enano visto en aguas cercanas a Euskadi se ha tornado en la triste noticia del hallazgo de un ejemplar muy similar varado en la playa de Zarautz pocos día después. Así lo ha revelado la empresa Ver Ballenas, dedicada a la exploración y excursiones por aguas vascas y del Cantábrico, desde la que califican como un «hallazgo extraordinario» ver a esta especie (Kogia sima) en la costa vasca.

El cuerpo sin vida de este cachalote fue hallado este pasado jueves en el arenal zarauztarra, muy pocos días después de que se le viera nadando por primera vez en el Golfo de Bizkaia. El ejemplar, muy posiblemente el mismo, confirma lo extraño de la presencia de esta especie en nuestras aguas, si bien es igulamente de difícil de ver en pleno mar ya que prefiere las aguas profundas. Sin embargo lo más curioso de este cetáceo es que al asustarse es capaz de expulsar una nube de líquido marrón rojizo similar a los calamares.

El avistamiento inicial, que tuvo lugar durante una salida de Ver Ballenas el 26 de septiembre, marcó un hito en la observación de cetáceos en la zona. La empresa explica que «se ha convertido en el primer avistamiento de cachalote enano vivo en aguas del Golfo de Bizkaia». Según la información facilitada por la Red de Varamientos de la Estación Marítima de Plentzia (PIE), que realizó la fotografía del mismo y se encarga de la gestión de su necropsia, el animal hallado en Zarautz medía 1,5 metros.

Hasta la fecha, todos los registros de este cetáceo en el Atlántico Norte correspondían a individuos varados en las costas británicas, la vertiente Atlántica francesa, o lo más al norte de España, en A Coruña, explican desde Ver Ballenas. «De hecho, su distribución natural se extiende más al sur, hasta aguas portuguesas», de ahí que este avistamiento sea «algo extraordinario por encontrarse fuera de su rango de distribución natural».

El descubrimiento del cachalote enano

Así cuentan el descubrimiento del cachalote días antes en aguas del Cantábrico: «Uno de los cetáceos más difíciles de ver por su pequeño tamaño y carácter discreto y que el Rey Neptuno nos lo ha querido poner casi en nuestra proa para regocijo de todos. Llamaba la atención su aleta falcada. A medida que nos acercábamos levantó la cabeza y saltaron las alarmas. No tenía pico y la cabeza era 'chata'. Se dio la vuelta y comenzó a alejarse muy lentamente, recordando a una marsopa por su pequeño tamaño inferior a dos metros, pero su nadar no era enérgico como en ellas sino muy lento. Sí, estábamos ante un increíble cachalote enano. A la segunda aparición se fue a las profundidades desapareciendo de nuestra vista. Y sin tener experiencia en el comportamiento de esta especie y con una mar »plato« nos quedamos casi media hora por si sonaba de nuevo la flauta, pero ya no quiso aparecer. Es lo que tiene la mar. Es una increíble caja de sorpresas para lo bueno y para lo malo».

A pesar del desenlace esta empresa celebra la confirmación del avistamiento de este increíble cetáceo, «con el que ya son 18 las especies de cetáceos avistados desde Ver Ballenas en nuestros 15 años de singladura en nuestras aguas.