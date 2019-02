Condenados los dueños de cuatro tiendas de Irun por venta de marcas falsificadas La Policía Nacional intervino decenas de artículos en los establecimientos ubicados junto a la frontera JAVIER PEÑALBA Lunes, 25 febrero 2019, 06:34

Un juzgado de San Sebastián ha condenado a los dueños de cuatro establecimientos de Irun por vender artículos falsificados de marcas reconocidas. Los acusados han sido declarados autores de un delito contra la propiedad industrial y sentenciados a multas que para dos de ellos ascienden a 900 euros y para el tercero a 1.080. Además, los titulares de los negocios deberán indemnizar a las marcas con diversas sumas.

Según la resolución judicial, los hechos se remontan a junio de 2014 cuando agentes del Cuerpo Nacional de Policía llevaron a cabo una intervención en varios establecimientos comerciales ubicados en la zona de Behobia y junto al puente de Santiago, ambos en Irun. Los funcionarios habían detectado la venta de artículos que podrían constituir falsificaciones de las marcas Obey, Real Madrid y Louis Vuitton, ya que portaban logotipos y signos identificativos de las mismas, «de tal forma que podían confundirse con prendas y productos originales», se indica en la resolución.

En una de las tiendas, los agentes se incautaron de 28 camisetas del Real Madrid de color blanco y otras diez de tono morado, además de 38 gorras de Obey. En otro establecimiento cercano al anterior se ocuparon 32 calzoncillos del club merengue además de otras equipaciones de la misma entidad.

El mayor volumen de material falsificado fue intervenido en una tienda situada junto al puente de Santiago, al lado de Ficoba. Allí había hasta 130 artículos de las marcas anteriormente mencionadas, entre ellos camisetas, bolsos, bandoleras, gorras, sudaderas, bufandas, carteras, tarjeteros... En otro local situado en la misma zona, los policías descubrieron otros 90 productos similares a los del comercio anterior.

La resolución judicial indica que todo el material intervenido fue sometido a una peritación por parte expertos, que concluyeron que tanto las prendas del Real Madrid como las gorras, camisetas y sudaderas de Obey y los artículos de marroquinería y textil de Vuitton reproducían «de forma fraudulenta los anagramas, logotipos y diseños de las marcas, imitando forma, colores y el nombre de las mismas».

El día señalado para el juicio, las tres personas encausadas mostraron su conformidad con las penas solicitadas por la Fiscalía de Gipuzkoa y la acusación particular, que ha estado ejercida por la sociedad One 3 Two, Inc y Louis Vuitton Malletier.

Además de la multa, los propietarios de los negocios han sido condenados a indemnizar con 570 euros a Obey, 954 al Real Madrid y 2.835 euros a Louis Vuitton.

No es la primera vez que establecimientos comerciales situados junto a la frontera son condenados por idéntico delitos. En mayo del año pasado, los dueños de cinco establecimientos también fueron sentenciados por vender prendas y complementos de marcas falsificadas. Entonces, otros dos propietarios fueron absueltos. Las penas oscilaban entre multas por un importe de 650 euros y medidas de prisión de entre 6 y 15 meses. Aquel procedimiento tuvo su origen en dos operaciones efectuadas por funcionarios de la Brigada Provincial de la Policía Judicial de San Sebastián. La primera de ellas se desarrolló el 15 de julio de 2009. Los agentes llevaron a cabo una intervención en varios locales ubicados en la zona comercial de Ficoba, en la Avenida de Iparralde de la ciudad fronteriza, en los que se había detectado la venta de bolsos, pañuelos, gafas de sol, monederos, cinturones y diversas prendas textiles que podrían ser falsificaciones de reconocidas marcas de prestigio nacionales e internacionales. Estos complementos portaban los logotipos y signos identificativos de dichas firmas, si bien se distribuían a un precio muy inferior al normal.

Los agentes intervinieron productos de las casas Louis Vuitton, Loewe, Chanel, Adidas, Emporio Armani, Carolina Herrera, Harley Davison, Hugo Boss, Lacoste, Kappa, Nike, Real Madrid Club de Fútbol, entre otras muchas.

Un año más tarde, en julio de 2010, la misma brigada policial llevó a cabo una nueva intervención en los locales, en dos de los cuales hallaron nuevamente productos falsos de la marca Louis Vuitton. Entre los efectos había llaveros, colgantes, cinturones, carteras, monederos, bufandas...