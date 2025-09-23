Colapso en el peaje de la AP-8 en Biriatou por la masiva afluencia de camiones
Las retenciones alcanzan los siete kilómetros y afectan a otras carreteras de Irun
A. I.
Martes, 23 de septiembre 2025, 11:16
La masiva afluencia de camiones de camiones procedentes de la península que se dirigen hacia distintos países europeos está colapsando un martes más la circulación en la zona del peaje de la AP-8 en Biriatou desde primeras horas de la mañana. Las retenciones alcanzan los siete kilómetros, según informa el Departamento de Seguridad. Las colas también están afectando a la N-121-A, a la zona de la rotonda de Zaisa y a la variante de Irun (GI-636).
En actualización
