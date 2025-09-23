Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Colapso en el peaje de la AP-8 en Biriatou por la masiva afluencia de camiones
Vista de las retenciones por la llegada de camiones a Irun. M. M.

Colapso en el peaje de la AP-8 en Biriatou por la masiva afluencia de camiones

Las retenciones alcanzan los siete kilómetros y afectan a otras carreteras de Irun

A. I.

Martes, 23 de septiembre 2025, 11:16

La masiva afluencia de camiones de camiones procedentes de la península que se dirigen hacia distintos países europeos está colapsando un martes más la circulación en la zona del peaje de la AP-8 en Biriatou desde primeras horas de la mañana. Las retenciones alcanzan los siete kilómetros, según informa el Departamento de Seguridad. Las colas también están afectando a la N-121-A, a la zona de la rotonda de Zaisa y a la variante de Irun (GI-636).

En actualización

Los periodistas de El Diario Vasco están trabajando para ampliar y completar esta información. Puedes seguir la última hora a través de la portada de la web , la sección de última hora o activar las notificaciones para tu dispositivo móvil.

Recuerda que puedes suscribirte para tener acceso a todas las informaciones completas, herramientas personalizadas y ofertas del club del suscriptor.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dos turistas alquilan un apartamento por un mes en San Sebastián y se van a los 10 días: «Nos estábamos quedando sin planes»
  2. 2 Hosteleros vascos pagarán una cuota mensual a los actores por tener las televisiones encendidas en sus bares
  3. 3

    «Vaya susto me llevé cuando vi que el saldo de mi Mugi era de -23.000 euros»
  4. 4

    Un guipuzcoano pleitea por la herencia de 14 millones de un empresario leonés tras demostrar su paternidad
  5. 5 Avanza la construcción del nuevo hotel de San Sebastián
  6. 6 La lección de vida de un vecino de San Sebastián a la juventud: «Esto son dos días y dentro de poco tendrás 60 años»
  7. 7

    La Ertzaintza detiene al autor material del apuñalamiento mortal de Bilbao y a dos cómplices
  8. 8 Almodóvar, Bardem, Penélope Cruz o Belén Rueda, entre los apoyos a la manifestación en Donostia contra el genocidio
  9. 9 Iciar y Juan buscan relevo para su bar de barrio en San Sebastián: «No queremos que se pierda»
  10. 10 Isco Alarcón se viste de actor con sus muletas en San Sebastián, bajo la dirección de su esposa Sara Sálamo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Colapso en el peaje de la AP-8 en Biriatou por la masiva afluencia de camiones

Colapso en el peaje de la AP-8 en Biriatou por la masiva afluencia de camiones