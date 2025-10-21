Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Representantes de las tres capitales y diputaciones, del Gobierno Vasco y de BlablaLab, este martes en la sede de Naturklima. Iván Montero

Se buscan a «las 50 voces de Euskadi» para que opinen sobre el cambio climático

La organización BlaBlaLab lanza el Observatorio de Narrativas Climáticas para involucrar a la ciudadanía en la acción contra la emergencia climática

Beñat Arnaiz

San Sebastián

Martes, 21 de octubre 2025, 16:44

El laboratorio de datos, narrativas y tácticas por el clima BlaBlaLab, un espacio de investigación y conversación, ha lanzado en Euskadi el Observatorio de Narrativas ... Climáticas con el objetivo de contar con la ciudadanía en la lucha contra el cambio climático para que «el liderazgo público» esté seguido «por el compromiso ciudadano». Conocedores de la diversidad de opiniones, prácticas y discursos que existen en relación a esta dinámica, BlaBlaLab quiere saber más acerca de los relatos que hay en Euskadi «para buscar consensos», definió su director Fernando Andrés.

