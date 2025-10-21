Se buscan a «las 50 voces de Euskadi» para que opinen sobre el cambio climático

El laboratorio de datos, narrativas y tácticas por el clima BlaBlaLab, un espacio de investigación y conversación, ha lanzado en Euskadi el Observatorio de Narrativas ... Climáticas con el objetivo de contar con la ciudadanía en la lucha contra el cambio climático para que «el liderazgo público» esté seguido «por el compromiso ciudadano». Conocedores de la diversidad de opiniones, prácticas y discursos que existen en relación a esta dinámica, BlaBlaLab quiere saber más acerca de los relatos que hay en Euskadi «para buscar consensos», definió su director Fernando Andrés.

Para ello, ha lanzado dos herramientas con el objetivo de bajar a la calle y escuchar al pueblo. La primera se titula 'Las 50 voces de Euskadi', que consiste en asignar a medio centenar de personas anónimas y de diferente ideología, entorno y creencias para que mensualmente contesten a través de WhatsApp a una cuestión relacionada con el cambio climático, una tarea que no requerirá «más de un minuto». Cualquiera puede postularse en la web blablalab.eu y los investigadores escogerán a varias personas de cada perfil que ellos mismos han definido: progresista acomodado, progresista crítico, izquierda desencantada, apolítico desconectado, libertario descontento, moderado optimista, tradicional implicado y patriota rebelde. «Ser una de las voces de Euskadi permite ser la persona representante de todas aquellas que piensan como tú», definió Fernando Andrés.

En la misma web, y a pesar de no ser elegida entre esas 50 voces, cualquiera también puede enviar su relato relacionado con cuestiones climáticas.

Todas las opiniones serán recabadas por BlaBlaLab y redirigidas a las instituciones para que «la acción climática no sea solo institucional». Además, también se podrán ver en la web.

En el acto celebrado este martes en la sede de Naturklima han intervenido José Ignacio Asensio, diputado de Sostenibilidad; e Iñigo García, concejal de Diversidad, Inclusión y Medio Ambiente de San Sebastián. Asensio ha señalado que «tenemos que pasar a la acción y esos pasos hay que darlos con la conciencia social y en una conjunción de esfuerzos de mucha ciencia y mucha ciudadanía, pero hay que vertebrarlo y esta es una gran herramienta». García, por su parte, ha indicado que «debemos generar espacios donde escuchar la diversidad de voces que existe en nuestro territorio».