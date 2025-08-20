Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Los vehículos de los bomberos de Gipuzkoa, en León. Bomberos Euskadi

Los bomberos de Gipuzkoa ya trabajan en la extinción del incendio de Yeres

Los diez efectivos desplazados iniciaron ayer su tarea en esta zona de León, donde las llamas avanzan con una «intensidad bárbara»

Martin Ruiz Egaña

Miércoles, 20 de agosto 2025, 00:06

El fuego sigue avanzando y cada vez son más las hectáreas que deja atrás, totalmente calcinadas. Al otro lado, cara a cara con las llamas, ... bomberos de varias comunidades autónomas luchan para frenarlas. El servicio de bomberos de Gipuzkoa ha desplazado esta semana 10 efectivos junto a tres autobombas pesadas y tres vehículos ligeros. Llegaron a territorio leonés el lunes por la noche y ayer comenzaron a actuar en la zona de El Bierzo, en labores de extinción del incendio de Yeres-Llamas de la Cabrera.

