Los bomberos de Gipuzkoa ya trabajan en la extinción del incendio de Yeres

El fuego sigue avanzando y cada vez son más las hectáreas que deja atrás, totalmente calcinadas. Al otro lado, cara a cara con las llamas, ... bomberos de varias comunidades autónomas luchan para frenarlas. El servicio de bomberos de Gipuzkoa ha desplazado esta semana 10 efectivos junto a tres autobombas pesadas y tres vehículos ligeros. Llegaron a territorio leonés el lunes por la noche y ayer comenzaron a actuar en la zona de El Bierzo, en labores de extinción del incendio de Yeres-Llamas de la Cabrera.

Según advirtió Enrique Rey, director técnico para este incendio, el fuego de Yeres avanza con una «intensidad realmente bárbara», con un comportamiento «anómalo y virulento». La Junta de Castilla y León confirmó el lunes que un bombero forestal falleció mientras participaba en las labores de extinción de este incendio tras sufrir un accidente con la autobomba que conducía.

En vista de la actual situación, la presencia de los servicios de emergencia cobra una gran importancia en zonas como en la que ya operan los bomberos de Gipuzkoa. Desde el Departamento de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Diputación de Gipuzkoa adelantan que «durante el día de hoy se valorará la opción de prolongar las labores».

En forma de relevos

En caso de que la labor de los bomberos guipuzcoanos en León se alargue, se realizarían «relevos», como se hizo en la dana. Es decir, los efectivos que se encuentran ahora mismo combatiendo el incendio de Yeres trabajarían dos o tres jornadas de horario extenso y volverían a Gipuzkoa para ser sustituidos por otro equipo. Desde la institución foral recuerdan que estas labores son «totalmente voluntarias», y que en ningún caso se está dejando desprotegido el territorio guipuzcoano.