Plaza de Gipuzkoa

Maneras de vivir

Begoña Ameztoy

Begoña Ameztoy

Lunes, 8 de diciembre 2025, 00:03

Un estudio de la universidad de Cambridge afirma que el cerebro humano, desde la niñez hasta la vejez, atraviesa 5 grandes etapas. No sé si ... 5 o 7, pero estamos saturados de investigaciones doctas y eruditas que no sirven para nada ni te solucionan la vida. Además, lo he contrastado y no todos los estudios de ringorrango coinciden en el dictamen. Los académicos de Cambridge aseguran con desparpajo británico, que el cerebro funciona en modo adolescente hasta los 32 años. Y por ahí no paso, tío. Mis sinapsis cerebrales han colapsado. Llámame otra vez mal pensada y conspiranoica pero creo que este informe, como otros auspiciados o subvencionados por la progresista agenda woke, quieren hacernos creer que los millenials de 32 castañas son adolescentes y no están preparados para independizarse. El nuevo paradigma del Gran Hermano globalista necesita mentes infantiloides, dóciles y acríticas para tenerte controlado. Ya sabes que por tu bien.

