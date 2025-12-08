Maneras de vivir

Comenta Compartir

Un estudio de la universidad de Cambridge afirma que el cerebro humano, desde la niñez hasta la vejez, atraviesa 5 grandes etapas. No sé si ... 5 o 7, pero estamos saturados de investigaciones doctas y eruditas que no sirven para nada ni te solucionan la vida. Además, lo he contrastado y no todos los estudios de ringorrango coinciden en el dictamen. Los académicos de Cambridge aseguran con desparpajo británico, que el cerebro funciona en modo adolescente hasta los 32 años. Y por ahí no paso, tío. Mis sinapsis cerebrales han colapsado. Llámame otra vez mal pensada y conspiranoica pero creo que este informe, como otros auspiciados o subvencionados por la progresista agenda woke, quieren hacernos creer que los millenials de 32 castañas son adolescentes y no están preparados para independizarse. El nuevo paradigma del Gran Hermano globalista necesita mentes infantiloides, dóciles y acríticas para tenerte controlado. Ya sabes que por tu bien.

Es verdad que hay quienes no pasan de la pubertad en toda su puñetera vida. Y míralos ahí están, como la puerta de Alcalá, en lo más alto del machito. Lo que tendría que estudiar Cambridge es cómo y por qué han llegado hasta allí. No voy a dar nombres. Seguro que los míos no coinciden con los tuyos. O sí. Tal y como está el cotarro, lo mismo vas cambiando de opinión. Opiniones hay a cascoporro. Dicen que tantas como culos. Yo diría, tantas como maneras de pensar, de sentir y de vivir. Esto es lo que tenemos. Ajo y agua.

