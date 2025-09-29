Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Mala memoria

Begoña Ameztoy

Begoña Ameztoy

Lunes, 29 de septiembre 2025, 02:00

El libro de memorias de Isabel Preysler se titula 'Mi verdadera historia'. Igual que la autobiografía de Juan José Millás. No sé si Preysler va ... de intelectual o se ha estrujado poco las neuronas. Y lo de verdadera, lo dirá ella. Seguro que tiene más gazapos, lapsus y erratas que las disertaciones de Yolanda Díaz. Si lo que pasa en Las Vegas, se queda en Las Vegas, lo que pasa entre sábanas se queda en la lavadora. Preysler no descansa. Estás equivocada si crees que las socialités no pegan palo al agua. Tendrán pocas neuronas, pero si hay 'money', las ponen a currar a destajo. Solo Villa Meona, su mansión en Puerta de Hierro, tiene un presupuesto fijo mensual de 8.000 euros. Imprevistos, intendencia, alimentación y caprichos aparte.

