«En Barcelona ha supuesto una mejora muy importante» El alcalde de la capital catalana, Jaume Collboni, asegura que el acceso al Siraj ha provocado un salto «en términos operativos» en la Guardia Urbana

Jaume Collboni, durante la conversación que mantuvo con este periódico por videoconferencia.

Miguel Villameriel San Sebastián Viernes, 21 de noviembre 2025, 09:48 Comenta Compartir

«En términos operativos, el acceso al registro de multirreincidentes ha supuesto una mejora cualitativa muy importante para nuestra Guardia Urbana». El alcalde de Barcelona, ... Jaume Collboni, asegura en declaraciones a este periódico que el acceso de la Policía local barcelona al registro de penados de Siraj ha supuesto un «salto» que coloca a la Guardia Urbana en mejor posición para luchar contra el problema de la reincidencia. «Llevamos tres meses con acceso y aún es pronto para cuantificar el impacto directo que ha podido tener, pero será un avance indudable», sentencia.

Collboni subraya que «llevamos 18 meses registrando un descenso en el número de delitos en Barcelona y queremos seguir en esa línea. El acceso a Siraj seguro que contribuye a ese objetivo de luchar contra la multirreincidencia también desde el ámbito municipal». Indica que «nosotros lo que dijimos es que teníamos que tener acceso a los datos de las personas que son detenidas, tenemos que ver si tienen antecedentes, porque en función de eso la vía judicial es diferente».

