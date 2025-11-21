Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Jaume Collboni, durante la conversación que mantuvo con este periódico por videoconferencia. A. B.

«En Barcelona ha supuesto una mejora muy importante»

El alcalde de la capital catalana, Jaume Collboni, asegura que el acceso al Siraj ha provocado un salto «en términos operativos» en la Guardia Urbana

Miguel Villameriel

Miguel Villameriel

San Sebastián

Viernes, 21 de noviembre 2025, 09:48

Comenta

«En términos operativos, el acceso al registro de multirreincidentes ha supuesto una mejora cualitativa muy importante para nuestra Guardia Urbana». El alcalde de Barcelona, ... Jaume Collboni, asegura en declaraciones a este periódico que el acceso de la Policía local barcelona al registro de penados de Siraj ha supuesto un «salto» que coloca a la Guardia Urbana en mejor posición para luchar contra el problema de la reincidencia. «Llevamos tres meses con acceso y aún es pronto para cuantificar el impacto directo que ha podido tener, pero será un avance indudable», sentencia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Roban una bicicleta de 20.000 euros al piloto Jorge Martín durante el Gran Premio de Motos de Cheste
  2. 2

    La nieve llega a Gipuzkoa y junto a los intensos chubascos preludian que lo peor está por llegar
  3. 3 Izaskun, la cocinera que comparte la receta de alubias de su madre: «Manjar absoluto»
  4. 4 Así era uno de los campings más famosos de Gipuzkoa hace 50 años: «Una maravilla antes y ahora»
  5. 5

    Herido grave un trabajador de 44 años tras caer de gran altura en una obra de Azpeitia
  6. 6

    El Supremo condena al fiscal general por revelación de secretos y le inhabilita dos años
  7. 7

    Eroski se libra de la losa de la deuda para centrarse en crecer en el norte
  8. 8

    El temporal arrecia y obliga a cortar la A-15 en Andoain, sentido Pamplona, por la nieve
  9. 9 El temporal arrecia y la nevada provoca cortes en la A-15 en Andoain e Irurtzun
  10. 10

    Muere una mujer de 75 años de Lesaka en un accidente de tráfico en Bera

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco «En Barcelona ha supuesto una mejora muy importante»

«En Barcelona ha supuesto una mejora muy importante»