El aviso amarillo por olas se amplía a mañana y un sábado veraniego dará paso a un domingo gris y lluvioso

El aviso amarillo por riesgo marítimo-costero en Gipuzkoa se ha ampliado tres horas más, hasta las seis de esta tarde. Además, la alerta también ... estará activada mañana desde las 21.00 hasta las 24.00, según ha informado Euskalmet. Esta situación se suma a una situación meteorológica con un fin de semana en el que de un ambiente veraniego se pasará en 24 horas a un panorama gris y lluvioso por culpa de la llegada de un frente.

La altura de ola significante podría superar hoy los 2 metros. La mar de fondo del noroeste levantará olas en torno a 1,5-2 metros, con un periodo de 11-10 segundos. El viento del suroeste soplará con fuerza 2-3, en las horas centrales rolará a componente norte con fuerza 2 a 3. Esta situación originará mar rizada a marejadilla. Mañana la altura de ola significante subirá durante la tarde hasta rondar los 2-2.5 metros a últimas horas. La mar de fondo del noroeste levantará olas en torno a 1.5-2 metros, subiendo a 2 metros a últimas horas. Periodo 11-12 s. El viento de componente oeste soplará con fuerza 2 a 3.

Euskalmet pronostica para la jornada de hoy cielo bastante despejado en el litoral guipuzcoano con temperaturas máximas en ascenso que podrían alcanzar los 25 grados en San Sebastián o los 28 en localidades del interior. Todo ello gracias a un predominio del viento suave del sur salvo por la tarde, cuando soplará del norte y con más intensidad. Sin embargo, la entrada mañana de un nuevo frente volverá a dejar precipitaciones intensas en Gipuzkoa, con chubascos desde primera hora de la mañana que pueden ser tormentosos y puntualmente más intensos en la segunda mitad del día.

La previsión de Euskalmet indica que el domingo un frente traerá abundante nubosidad y lluvia, además de un descenso de las temperaturas. Las nubes irán a más a primeras horas, empezando por el noroeste, y durante la mañana comenzará a llover. Los chubascos pueden ser tormentosos y puntualmente más intensos, en la vertiente cantábrica serán más abundantes. El viento soplará del oeste o del noroeste a partir de la mañana, con rachas fuertes. Las temperaturas máximas volverán a bajar y no superarán los 25 ºC en Gipuzkoa.

Se esperan nubes y claros para el lunes, sin apenas precipitaciones, aunque no se descarta algún chubasco ocasional. Viento intenso del oeste en la costa; dejará rachas muy fuertes y provocará mala mar; en el interior predominará el viento del noroeste, con algunas rachas fuertes por la tarde. Las temperaturas volverán a descender un par de grados.