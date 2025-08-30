Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las olas azotan el Paseo Nuevo de San Sebastián. Sara Santos

El tiempo en Gipuzkoa

El aviso amarillo por olas se amplía a mañana y un sábado veraniego dará paso a un domingo gris y lluvioso

Las temperaturas máximas podrían alcanzar hoy los 25 grados en San Sebastián o los 28 en localidades del interior, pero mañana bajarán

A. Iparraguirre

Sábado, 30 de agosto 2025, 11:35

El aviso amarillo por riesgo marítimo-costero en Gipuzkoa se ha ampliado tres horas más, hasta las seis de esta tarde. Además, la alerta también ... estará activada mañana desde las 21.00 hasta las 24.00, según ha informado Euskalmet. Esta situación se suma a una situación meteorológica con un fin de semana en el que de un ambiente veraniego se pasará en 24 horas a un panorama gris y lluvioso por culpa de la llegada de un frente.

