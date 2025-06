Las autoescuelas piden que Euskadi tenga la competencia de los exámenes de conducir

Las autoescuelas de Gipuzkoa se encomiendan a una futura transferencia al Gobierno Vasco de la competencia para hacer los exámenes del carné de conducir. ... Han aprendido a convivir con la problemática de déficit de examinadores, pero vislumbran en el horizonte de septiembre un panorama amenazante que puede hacer insostenible una situación de por sí complicada.

Cinco de los siete profesionales que actualmente validan los exámenes en el territorio causarán baja tras el verano al haber sido aceptadas sus solicitudes de traslado a otras regiones. En circunstancias normales, deberían ser reemplazados por otros tantos de manera automática, pero la presidenta de la Asociación de Autoescuelas de Gipuzkoa, Arantxa Bravo, lamenta que «tenemos que pelear siempre un montón que nos envíen examinadores, y eso que tenemos una jefatura de Tráfico que nos consta que protesta mucho en la DGT».

En estos momentos, cerca de 5.000 personas aspiran a sacarse el carné cuanto antes en Gipuzkoa. No hay manos suficientes para certificar el conocimiento que otorga la deseada licencia. Y podría haber menos aún a partir de septiembre. «El verano era antaño una estación propicia para sacarse el carné, en un tiempo de unos tres meses. Ahora pueden tardar año y medio en ese mismo proceso», lamenta la presidenta de las autoescuelas.

La marcha abrupta de cinco examinadores a la vez acentúa una controversia que viene de lejos y ante la cual el sector tiene una receta clara: «Hemos pedido que se delegue la competencia de hacer los exámenes al Gobierno Vasco porque entendemos que podría agilizar mucho la situación. Formando a algunos funcionarios para ello, se podrían poner a dar salida a la demanda que hay y terminar con tanta lista de espera. Pero la DGT no está, de momento, por la labor. Cada examen deja un dinero y no están dispuestos a renunciar al mismo. El problema, además, es muy estructural. Se da en muchas otras comunidades», cuenta Arantxa Bravo.

El esquema es sencillo en la teoría. «Tendríamos que contar con diez examinadores», aclara Arantxa. La práctica es otra cosa. «Tenemos ocho y uno de ellos está de baja de larga duración. De los otros siete, cinco han pedido traslado y se lo han dado».

Si cada examinador testea 13 alumnos al día, con tres menos se dejan de hacer 39 controles diarios. Mejor no hacer la cuenta si los cinco futuros trasladados no son reemplazados de inmediato.

Precedente catalán

No obstante, el embrollo no parece tener una solución inmediata. La Comisión sobre Seguridad Vial del Congreso de los Diputados rechazó en marzo una proposición no de ley de ERC sobre la transferencia de las competencias para la realización de exámenes y la expedición de permisos de conducir a la Generalitat de Cataluña. EH Bildu hizo lo propio en el Congreso hace un año y, de momento, la ini ciativa tampoco ha dado frutos.

La Comunidad Autónoma Vasca ya tiene transferidas muchas competencias de tráfico, pero algunas todavía están bajo el control del Estado. Estas incluyen áreas clave como la gestión de recursos humanos de la Jefatura Central de tráfico, la educación vial, la formación de conductores, la organización de exámenes de aptitud, y la regulación y supervisión de autoescuelas y centros de evaluación psicofísica para conductores, todas ellas gestionadas a través del Ministerio del Interior.

Mientras tanto, los alumnos sufren las consecuencias sin saber muy bien a quién cargar la responsabilidad. «No sé de quién es la culpa, pero no hay derecho», se indigna la eibartarra Lide Zubizarreta, quien después de suspender el exámen práctico del día 3 de junio, no sabe cuándo va a poder examinarse otra vez. «Me dicen que entro en una lista de espera y que a partir de septiembre ya me notificarán la fecha». El plazo, sin embargo, es demasiado dilatado para sus intereses. «Me voy a Madrid después de las vacaciones de verano a hacer un Máster y allí también voy a tener que hacer prácticas. ¡Necesitaba el coche!». Añade el componente económico a la ecuación. «Como ahora ya no doy clases, antes de volver al examen tendré que practicar unos días más, y me estoy dejando una pasta».

Todo ello hace que «esté muy enfadada por la situación y, por desgracia, lo pagan en la autoescuela, donde no tienen culpa. Una amiga mía, de Murcia, suspendió un examen y a la semana siguiente tuvo la siguiente oportunidad. No sé de quién es la culpa pero aquí hay un problema», remata Lide.

En una situación similar se encuentra Manu Pérez, donostiarra que se examinó el 6 de mayo, suspendió, y tras una segunda prueba una semana más tarde, asimismo infructuosa, espera ahora una larga cola. «Necesitaba el coche para los trabajos que tengo previstos en verano. Curro en el hipódromo de Lasarte-Oria y en distintos conciertos. Me tendré que arreglar porque me dicen que mínimo hasta septiembre no voy a poder hacer el examen otra vez». Le duele el agravio. «Tengo amigos que se han ido a sacar el carné a pueblos de Soria y Cuenca y han hecho todo en dos semanas. No entiendo por qué aquí necesitamos tanto tiempo. Mis planes de verano, desde luego, se han visto trastocados».

Cansadas de reclamaciones constantes para poner parches a las deficitarias situaciones, las autoescuelas piden la implicación de los partidos políticos par que reclamen y consigan la transferencia de los exámenes de conducir, solución que atajaría de manera eficaz un problema que se cronifica.