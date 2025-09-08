Adjudicada la obra del desdoblamiento ferroviario de Itziar que facilitará el tráfico de mercancías durante el día

El departamento de Movilidad Sostenible del Gobierno Vasco, a través del Euskal Trenbide Sarea (ETS) -la sociedad pública que construye y gestiona las infraestructuras ferroviarias ... que utilizan los trenes de Euskotren-, ha adjudicado a la UTE formada por Amenabar y Tecsa las obras del desdoblamiento ferroviario de Itziar, entre Zumaia y Deba. Esta actuación, que cuenta con un presupuesto de 3,5 millones de euros y un plazo de ejecución de 14 meses, dará lugar a una zona de doble vía que permitirá ampliar en el futuro las frecuencias de trenes en el tramo Elgoibar-Deba-Zumaia y facilitará también el transporte de mercancías en horario diurno. En la actualidad, el tráfico de mercancías por la red de ETS se limita al horario nocturno para no interferir con el de pasajeros.

Según ha explicado este lunes ETS, las obras de desdoblamiento de la vía se llevarán a cabo en Itziar, en el tramo situado entre Zumaia y Deba, concretamente entre los puntos kilométricos 72+509 y 73+181 de la línea Bilbao-Donostia.

El Departamento de Movilidad Sostenible está realizando en los últimos años un «importante esfuerzo» inversor en la red ferroviaria gestionada por ETS, con actuaciones como la mejora de trazados, duplicaciones de la vía y la reforma de estaciones. Entre estas actuaciones se incluyen las que permiten habilitar zonas de desdoblamiento y cruces para compatibilizar los trenes de mercancías con la malla de trenes de pasajeros.

Con este proyecto se busca fomentar el tráfico de mercancías por la red de ancho métrico en simultaneidad con la estrategia de incrementar la capacidad de la red, para ofrecer una mayor frecuencia en los servicios de viajeros en las zonas con mayor demanda.

En horas valle

De este modo, los trenes de mercancías, que en la actualidad deben circular en horario nocturno en la línea Bilbao-Donostia, podrán hacerlo en horario diurno, en las franjas valle, donde hay una menor circulación del tráfico de personas viajeras. Con esta actuación, se reducirán además las interferencias con las labores de mantenimiento que ETS realiza por las noches, además de evitar el paso nocturno de mercancías por núcleos importantes de población.

Junto al desdoblamiento de Deba, ETS está ejecutando desde el verano de 2023 la corta de Altzola, la construcción de un túnel de doble vía de 500 metros para acortar el recorrido y mejorar el servicio. Estas dos intervenciones se consideran «fundamentales para garantizar un mejor servicio» en el área Zumaia-Deba-Elgoibar.