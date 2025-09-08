Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Tramo de vía entre Zumaia y Deba donde se construirá el desdoblamiento. ETS

Adjudicada la obra del desdoblamiento ferroviario de Itziar que facilitará el tráfico de mercancías durante el día

Las obras en este tramo de la red que utiliza Euskotren se prolongarán durante 14 meses y tienen un presupuesto de 3,5 millones de euros

Catalina Cárdenas

San Sebastián

Lunes, 8 de septiembre 2025, 17:26

El departamento de Movilidad Sostenible del Gobierno Vasco, a través del Euskal Trenbide Sarea (ETS) -la sociedad pública que construye y gestiona las infraestructuras ferroviarias ... que utilizan los trenes de Euskotren-, ha adjudicado a la UTE formada por Amenabar y Tecsa las obras del desdoblamiento ferroviario de Itziar, entre Zumaia y Deba. Esta actuación, que cuenta con un presupuesto de 3,5 millones de euros y un plazo de ejecución de 14 meses, dará lugar a una zona de doble vía que permitirá ampliar en el futuro las frecuencias de trenes en el tramo Elgoibar-Deba-Zumaia y facilitará también el transporte de mercancías en horario diurno. En la actualidad, el tráfico de mercancías por la red de ETS se limita al horario nocturno para no interferir con el de pasajeros.

