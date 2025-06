Un acusado de agredir sexualmente a su expareja en Irun admite haberla forzado, pero en un periodo anterior al que se juzga

El varón acusado de agredir sexualmente a su expareja en Irun durante 20 días negó los hechos que se le imputan y aseguró ayer en ... la primera sesión del juicio que las relaciones con la presunta víctima «eran consentidas». No obstante, admitió haberla «forzado» en unos hechos anteriores que están siendo juzgados en otro procedimiento. La Fiscalía pide para él penas que suman 15 años de cárcel, cinco de ellos sustituidos por su expulsión del territorio español.

Según se indica en el escrito de acusación, los hechos tuvieron lugar entre el 26 se septiembre y el 17 de octubre de 2022, tiempo en el que víctima y acusado convivieron en el mismo domicilio de Irun a pesar de que a este último se le dictara una orden de alejamiento de 250 metros respecto a su expareja. «Ambos sabíamos que estaba quebrantando una ley y no me pedía que me fuera. Lo hacíamos para que los niños nos vieran juntos », señaló ayer el procesado durante su intervención.

Preguntado por la duración de la convivencia con su expareja en el mismo domicilio, el acusado desmintió que se tratara de tres semanas. «No es así, estuvimos viviendo juntos más tiempo. Fueron unos tres meses». El varón niega haberla forzado durante este tiempo aunque sí admite la mayoría de vejaciones que, según el escrito de acusación, profirió a la víctima. Aseguró que las relaciones sexuales que mantuvieron durante estos «tres meses» fueron «consentidas», pero hace referencia a otros episodios que están siendo juzgados en un procedimiento distinto. «Al principio de la relación sí que la obligaba a tener relaciones conmigo, pero durante el periodo por el que se me pregunta ahora fueron consentidas».

«En presencia de los niños»

Durante la segunda intervención de la sesión, la víctima desmintió por completo el relato del acusado. «Me forzaba a mantener relaciones sexuales con él. Me tocaba, me manoseaba y me forzaba en presencia de los niños. Me obligaba a practicarle sexo oral. Le decía que me dejara en paz, que no quería estar con él y me respondía que le daba igual». También contradijo la versión del procesado respecto al periodo de convivencia en Irun. «No fueron tres meses, fueron tres semanas».