Activan para hoy y mañana el aviso por nieve a 800 metros en el País Vasco Luis Michelena Los chubascos serán más frecuentes e intensos en la vertiente cantábrica, según el pronóstico de Euskalmet JAVIER PEÑALBA Lunes, 18 marzo 2019, 07:41

Del verano al invierno en apenas veinticuatro horas. Así de alterado está el tiempo. Después de un sábado soleado, en el que se alcanzaron 26 grados en diversas localidades del interior de Gipuzkoa, hoy toca pasar frío. Las máximas apenas rebasarán los 13 grados en la costa y se quedará en 9º en el interior de la comunidad autónoma. Además, lloverá y las precipitaciones serán en forma de nieve a partir de los 800 metros de altitud. La llegada de este frente invernal a escasas horas de la entrada la primavera -la nueva estación llega el miércoles- ha obligado a la Dirección de Atención de Emergencia y Meteorología del Gobierno Vasco a activar para hoy y mañana el aviso amarillo por nevadas. No obstante, no parece que la nieve vaya a causar complicaciones en la red viaria, a no ser que la cota descienda de los 800 metros.

Para hoy se anuncia una jornada nublada, salvo en puntos del sureste, donde se abrirán amplios claros. Los chubascos serán más frecuentes e intensos en la vertiente cantábrica, según el pronóstico de Euskalmet. La cota de nieve subirá durante las horas diurnas a unos 900-1000 metros. El viento será desapacible de componente norte y las temperaturas bajarán otro par de grados.

Para la mañana se mantiene activado el aviso por nieve y «durante las primeras horas el tiempo seguirá por parecidos derroteros», afirman desde la agencia vasca. Se producirán chubascos de manera ocasional, que afectarán sobre todo a la vertiente cantábrica. Mejorará a partir de la tarde cuando la lluvia remitirá, salvo en el noroeste.