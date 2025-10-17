Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

El sorprendente vídeo del baile entre Gabriel Rufián y Ester Expósito en un 'after' de Madrid

El portavoz de ERC en el Congreso ha sido sorprendido bailando bachata junto a la joven actriz de 25 años

M. S.

Viernes, 17 de octubre 2025, 17:26

Comenta

Una pareja de baile ha sorprendido recientemente en un vídeo viral en redes sociales. Aunque no se trata de cualquier pareja, sino de Gabriel Rufián y Esther Expósito. Tanto el portavoz de ERC en el Congreso como la joven actriz de 25 años, que saltó a la fama por su papel en la serie Élite de Netflix, han sido captados en un sorprendente vídeo publicado ayer en la red social 'X', en donde se les ve bailando bachata en un 'after' de Madrid.

En las imágenes, se puede ver a la intérprete, de 25 años, y al político, de 43, bailando y dando vueltas de la mano, moviéndose al ritmo de la canción 'El Malo' del popular grupo Aventura, una escena curiosa que se ha difundido rápidamente en redes, despertando todo tipo de comentarios.

Según han confirmado varios medios, Rufián y Expósito se encontraron en una discoteca horas antes de la grabación de las imágenes difundidas en Internet. Testigos del momento apuntan a que los dos entablaron una conversación y decidieron salir juntos toda la noche hasta acabar en famoso 'after', ubicado en el distrito de Moncloa.

De hecho, la propia actriz ha publicado en sus redes otro vídeo similar en su cuenta de Instagram en ese mismo local, en el que aparece bailando con otro chico, con la misma ropa del mencionado vídeo viral.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido un hombre como presunto autor del homicidio por asfixia de una mujer en Zarautz
  2. 2

    Trasladan al presunto homicida de Zarautz al lugar del suceso para la reconstrucción de los hechos
  3. 3 Un piso de alquiler por 1.000 euros en San Sebastián recibe cientos de solicitudes: «Es imposible contestar a todos»
  4. 4 Un francés cruza la frontera para comprar en Mercadona y así lo describe a sus compatriotas: «Es mi primera vez en este supermercado»
  5. 5 El restaurante de San Sebastián que cierra por vacaciones durante cinco meses: «A coger fuerzas hasta marzo de 2026»
  6. 6

    Donostia instala dos nuevos radares de control de velocidad en la ciudad
  7. 7

    El caso Andic vuelve a dar un giro de guión con la investigación del hijo del fundador de Mango
  8. 8 La gira de La Oreja de Van Gogh arranca en el BEC el 9 de mayo y llega a Illunbe el 31 de julio
  9. 9 San Sebastián prohibirá fumar en sus playas y permitirá el acceso de noche a los perros durante el verano
  10. 10 Imanol Pradales recuerda la clave para hacer dinero: «Es lo que hemos hecho en Euskadi históricamente»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El sorprendente vídeo del baile entre Gabriel Rufián y Ester Expósito en un 'after' de Madrid

El sorprendente vídeo del baile entre Gabriel Rufián y Ester Expósito en un &#039;after&#039; de Madrid