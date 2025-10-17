El sorprendente vídeo del baile entre Gabriel Rufián y Ester Expósito en un 'after' de Madrid El portavoz de ERC en el Congreso ha sido sorprendido bailando bachata junto a la joven actriz de 25 años

Una pareja de baile ha sorprendido recientemente en un vídeo viral en redes sociales. Aunque no se trata de cualquier pareja, sino de Gabriel Rufián y Esther Expósito. Tanto el portavoz de ERC en el Congreso como la joven actriz de 25 años, que saltó a la fama por su papel en la serie Élite de Netflix, han sido captados en un sorprendente vídeo publicado ayer en la red social 'X', en donde se les ve bailando bachata en un 'after' de Madrid.

En las imágenes, se puede ver a la intérprete, de 25 años, y al político, de 43, bailando y dando vueltas de la mano, moviéndose al ritmo de la canción 'El Malo' del popular grupo Aventura, una escena curiosa que se ha difundido rápidamente en redes, despertando todo tipo de comentarios.

Según han confirmado varios medios, Rufián y Expósito se encontraron en una discoteca horas antes de la grabación de las imágenes difundidas en Internet. Testigos del momento apuntan a que los dos entablaron una conversación y decidieron salir juntos toda la noche hasta acabar en famoso 'after', ubicado en el distrito de Moncloa.

De hecho, la propia actriz ha publicado en sus redes otro vídeo similar en su cuenta de Instagram en ese mismo local, en el que aparece bailando con otro chico, con la misma ropa del mencionado vídeo viral.