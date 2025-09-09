Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Ursula Cobrero posa en su redes mostrando su tripa de embarazada. Instagram

Úrsula Corberó anuncia su embarazo por instagram con una imagen sincera: «Esto no es IA»

La actriz española revela a través de Instagram que ella y Chino Darín esperan su primer hijo, acompañando la publicación con una tierna foto en la que resalta su incipiente barriga

Miguel G. Casallo

Martes, 9 de septiembre 2025, 19:20

Úrsula Corberó, conocida mundialmente por su papel de Tokio en 'La casa de papel', acaba de confirmar que está esperando su primer hijo junto al también actor Chino Darín, su pareja desde hace casi una década. La noticia fue anunciada con una imagen cargada de ternura y autenticidad en su cuenta de Instagram. En ella, la actriz posa de rodillas sobre un sofá blanco, vistiendo un vestido lencero del mismo tono que deja ver su barriga, acompañada del mensaje: «Esto no es IA».

Ese escueto y directo mensaje ha confirmado el embarazo de una manera muy ingeniosa, resaltando que la imagen es real, no generada por inteligencia artificial, en una época en la que este tipo de creaciones abundan y pueden confundir al público.

La publicación se llenó de felicitaciones al instante. Figuras como Paula Echevarría respondieron emocionadas: «¡Ay 'Ursu' ¿En serio? ¡Qué emoción cariño! ¡Me alegro mil!», mientras que Julia Nakamatsu, esposa de Melendi, exclamó: «Me muero». Además, seguidores de ambos lados del Atlántico inundaron la publicación con mensajes de cariño y buenos deseos, destacando la ilusión que ha despertado la noticia.

Este anuncio llega en un momento especialmente dulce para Corberó, tanto en su vida personal como profesional. Tras consolidarse con éxitos como 'La casa de papel' y 'El cuerpo en llamas', la actriz ha dado también el salto a Hollywood con producciones como 'Snake Eyes', 'Chacal' y así como su participación en 'Rose's Baby'.

Más de 15 años como actriz

Más allá de sus proyectos actuales, la noticia invita a repasar una carrera que comenzó a despuntar hace más de quince años. Aunque ya había trabajado en televisión, el gran salto de Corberó llegó con 'Física o Química' (2008-2010), la serie juvenil de Antena 3 en la que interpretó a Ruth Gómez, una de las alumnas más recordadas del Zurbarán. Su personaje, marcado por tramas duras y cercanas a los adolescentes de la época, le permitió conectar con toda una generación de jóvenes espectadores y cimentar una popularidad que desde entonces no ha dejado de crecer.

Aquel éxito inicial abrió las puertas a proyectos cada vez más ambiciosos, consolidándola como una de las actrices más versátiles y reconocidas de España. Hoy, con una trayectoria internacional y un futuro marcado por la maternidad, Corberó suma un nuevo capítulo personal a una vida que millones de seguidores llevan años siguiendo con atención.

