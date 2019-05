Cristina Pedroche visita San Sebastián y disfruta de los manjares de Martín Berasategui Instagram de Cristina Pedroche Cristina Pedroche ha pasado un fin de semana gastronómico en Donostia junto a su marido Dabiz Muñoz DV Lunes, 20 mayo 2019, 09:07

Cistrina Pedroche ha pasado un lluvioso, pero maravilloso fin de semana en San Sebastián, o eso se puede deducir al menos por las fotografías que ha compartido en sus redes sociales. La colaboradora y presentadora Cristina Pedroche ha dejado los platós de televisión este fin de semana y la cocina de su gran amor, Dabiz Muñoz, para disfrutar de los platos de uno de los mejores cocineros del ámbito nacional, Martín Berasategui.

Pedroche no ha dudado en mostrar en Instagram a todos sus 'followers' los deliciosos manjares que ha degustado en el restaurante lasartearra. Entre ellos, no ha faltado el clásico milhojas de foie caramelizado, anguila y manzana verde. Parece que no es la primera vez que la presentadora acude al restaurante Martín Berasategui y saborea el ya tradicional plato del establecimiento que «nunca falla».

Instagram de Cristina Pedroche

La gran pregunta es, ¿ha acudido sola al restaurante? ¿No ha acompañado Dabiz Muñoz a Pedroche en su escapada gastronómica? Sí, el marido de la presentadora no se ha separado de ella en todo el fin de semana.

A pesar de que el dueño de DiverXo no haya sido el centro de las fotografías de Cristina Pedroche en los últimos días - las delicias de la gastronomía guipuzcoana y la playa de La Concha han las protagonistas de sus redes sociales-, Pedroche no ha dudado en mostrar una tierna imagen de su mano junto a la de su pareja con el siguiente comentario: «Me casaría con mi marido mil veces más».

Instagram de Cristina Pedroche