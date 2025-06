Alice Campello se sincera sobre como vivió la depresión de Morata: «Lo llevé al psiquiatra»

Joaquina Dueñas Jueves, 19 de junio 2025, 12:40 Comenta Compartir

Hace ya casi un año, el 12 de agosto de 2024, Álvaro Morata y Alice Campello anunciaban su separación. En aquel momento, el futbolista temía recaer en una depresión como la que había sufrido meses antes y sobre la que ahora ha hablado abiertamente en su documental 'Morata: No sabéis quién soy'. En él, se ve al jugador admitiendo que su salud mental influyó en la decisión de romper la relación que mantenía con la 'influencer'. «Me costaba levantarme de la cama, sentía dolor, mi cuerpo no lo sentía igual, enfermaba mucho más antes«, asegura en la filmografía.

Además, Morata explica que en aquella epoca «entía que tenía absolutamente todo para ser feliz», lo que le llevó a sentirse peor por el hecho de «tenerlo todo». Alice Campello fue entonces su gran apoyo. «Me decía que solo con tocar la pelota le entraba ansiedad. Yo había pasado por eso y le llevé a la psiquiatra que me ayudó», ha revelado la 'influencer'.

Luego, llegó la Eurocopa, que España gano con Morata en el césped, y poco después, la inesperada ruptura. La pareja, que se conoció en 2015, durante la etapa de Morata en la Juventus, y que se casó en 2017 en Venecia, estuvo cinco meses separada antes de retomar su matrimonio. «No siento que ha habido una crisis de falta de amor, sino simplemente dos personas que no estaban bien», reconoce el delantero en el documental. «¿Cómo vas a estar bien junto a alguien si no puedes dar lo mejor de ti? Si solo puedes dar cosas negativas, es normal que cualquier persona choque. No es sano», explica.