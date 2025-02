Aitana Ocaña, sincera sobre su salud mental: «Estoy en ese proceso de la depresión»

L. G. Miércoles, 19 de febrero 2025, 11:23 Comenta Compartir

Aitana Ocaña ha abierto su corazón como nunca antes. La cantante, una de las figuras más destacadas del panorama musical tanto en España como en América Latina, estrenará el 28 de febrero un documental en el que abordará aspectos muy personales de su vida, incluyendo su lucha con la salud mental. En una entrevista en la Cadena Ser, la artista adelantó parte de lo que sus seguidores podrán ver: «Ya lo iréis viendo, pero estoy en ese proceso de la depresión».

Con estas palabras, Aitana confesó que atraviesa una etapa complicada, aunque prefirió no profundizar demasiado en los detalles. «Estoy muchísimo mejor, creo que la depresión es igual para todos, es estar triste pero no saber por qué. Es la primera vez que lo digo públicamente, todo se explica en el documental... y en esos momentos da la sensación de '¿qué está pasando?'. Ni yo misma lo sabía, era difícil de nombrar», compartió.

Durante la charla, la cantante también habló de otros aspectos de su salud mental, como su hipocondría y el miedo a volar, que la llevó a pasar tres años sin subirse a un avión. «Chloe –la directora del documental– me ha ayudado mucho, y ya iba a terapia, pero ahora os aseguro que voy tres veces más», reveló. También dejó a la audiencia impactada con una confesión: «Cuando me preguntaban dónde me vería en cinco años, yo pensaba que no iba a estar...». Sin embargo, no quiso desvelar más detalles: «Es fuertísimo, pero lo vais a ver en el documental».

El documental, que en un principio iba a centrarse en los conciertos de Aitana en el Santiago Bernabéu, cambió de rumbo tras el aplazamiento de estos eventos. La artista reconoció que no ha sido fácil exponerse de esta manera: «Lo llevo fatal», admitió. Además, quiso dejar claro que no busca llamar la atención: «A mí no me gusta que la gente se piense que paso por delante para hacerme la guay».