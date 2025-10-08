De Miramar al mundo, del mundo a Gastronomika La cena inaugural celebrada en la noche del lunes fue un deleite de producto, técnica y ganas de brillar con luz propia

En el interior del Palacio Miramar los invitados podían pasear por las salas y pasillos para encontrar esos estands en los que elegir entre una cuidada gastronomía.

Iñigo Belastegui Miércoles, 8 de octubre 2025, 07:20

Habrá expositores en las mejores joyerías que brillen menos que lo que lo hacían en la noche del lunes esas bandejas, expositores y rincones con los que los asistentes a la cena inaugural de esta 27ª edición de San Sebastian Gastronomika-Euskadi Basque Country pudieron deleitarse.

Fue una soberbia exhibición de producto, técnica e identidad, porque cada chef y cada receta quisieron dejar claro de dónde venían y qué querían ofrecer. Miramar fue el punto de partida de un viaje sensorial con parada en muchas regiones de la geografía española, pero también en lugares tan lejanos como Río de Janeiro, destino invitado en esta edición del congreso, o Japón. En la mayoría de los casos, no era necesario saber a quién correspondía el estand: ¿La empanada? ¡Gallega! ¿La 'casquinha'? ¡Carioca! ¿El aceite? ¡De Jaén! Y así con una larga de recetas. En una edición en la que se lucha por la tradición y la regeneración, la propuesta fue en esa acertada línea.

En Miramar se dieron cita representantes institucionales, patrocinadores, cocineros y organizadores, todos ellos en la mejor sintonía tras una larga jornada como es siempre la del lunes. Allí, se 'enfrentaron' a un amplio surtido de productos, recetas y propuestas entre las que no era sencillo elegir. La gastronomía guipuzcoana tuvo como representantes a Andoni Arranz (Mendizabal) y a Diego Postigo (MuxuMartin), quienes, respectivamente, elaboraron un bogavante pelado con vinagreta de tomate, cremoso de aguacate y mahonesa de su coral y un brioche de steak tartar de txuleta trufado con cremoso de huevo frito. Almería y Tolo Castillo propusieron el taco de tomate almeriense con ceviche de pez espada; Gran Canaria sedujo con el atún con remolacha asada y 'beurre blanc de altramuces', de Ruyman González; Tenerife llegó con Juan Carlos Clemente, Adonis Machuca y Diana Marcelino, quienes elaboraron el bonito en mojo hervido con batata de jable y el queso semicurado ahumado asado con compota de calabaza, cilantro y pipas garrapiñadas; Galicia, con Héctor López y Javier Rodríguez a los mandos, seleccionó hasta cuatro recetas con sus productos más representativos; Asturias brilló con su mesa de quesos y Jaén hizo lo propio con sus Aceites Jaén Selección 2025.

Los amantes de la cocina nipona pudieron felicitar a Yoshikazu Yanome y a Hideki Matsuhisa por su chirashisushi de atún y su atún con salsa de yema, mientras que Río de Janeiro escogió la 'casquinha de caranguejo' de Danilo Parah y Elia Schramm.

Tampoco faltaron firmas que cada año muestran su compromiso con Gastronomika, como es el caso de Carrasco Ibéricos y su jamón de bellota 100 % ibérico, la Ostra Spéciale Daniel Sorlut nº 3, Makro con sus anchoas, boquerones y gildas o todas esas excelentes propuestas con el atún rojo como protagonista elaboradas por la Tunateca Balfegó.

Para los postres se acertó con los gâteaux basque de crema y de cereza negra de Casa Otaegui y los cócteles fueron unas caipirinhas de frutas naturales tropicales, ejecutados por Yon Pavón en un claro guiño a Río.

En la bodega, Galicia propuso un recorrido por las cinco D. O. de Vinos de Galicia, San Miguel hizo difícil la elección entre sus cervezas Especial, Magna o Tostada 0'0 y no faltaron las aguas minerales de S.Pellegrino & Acqua Panna.

En una noche deliciosa también en lo meteorológico, Eduardo Bengoa se encargó de pinchar una banda sonora en la que, por supuesto, no faltaron los ritmos cariocas. La cena inaugural terminó a medianoche, aunque los más animados siguieron celebrando que Gastronomika ha vuelto en la discoteca GU.