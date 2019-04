Loquillo, presidente de mesa en Laguardia Otras anécdotas de la jornada son que también el actor Paco León ha estado en una mesa y que en una localidad de La Rioja se ha cerrado las urnas a las 9:01 horas EL DIARIO VASCO Domingo, 28 abril 2019, 14:30

Una de las anécdotas de la mañana más comentadas en las redes sociales la ha dejado el cantante y actor Loquillo, al que le ha tocado por sorteo ser presidente de mesa en esta jornada de las elecciones generales del 28-A en Laguardia. «El azar y yo. Hoy, presidente de mesa», ha escrito en su cuenta de Twitter. Aunque residente en Donostia, tiene una casa en la capital de la Rioja Alavesa y tierra de vino.

Dejando a un lado las reaccione en las redes sociales, hay que destacar que al menos el cantante y el actor se han presentado, sin embargo en una una mesa de A Coruña no se han presentado ni su presidente ni su suplente, por tanto ha tenido que cubrir el puesto una «una persona de repuesto», tal y como ha confirmado a Europa Press fuentes de la Delegación del Gobierno de Galicia.

Otro famos al que le ha tocado 'trabajar' este domingo ha sido el actor y director de cine Paco León. Forma parte de una mesa electoral , según ha informado el propio actor a través de Twitter.

«Me han llamado para formar parte de una mesa electoral. El Luisma adalid de la democracia española cada vez la realidad se parece más a un capítulo de Aída», ha señalado en la red social.

Me han llamado para formar parte de una mesa electoral 🤦🏻‍♂️ El Luisma adalid de la democracia española cada vez la realidad se parece más a un capítulo de Aída. #sevaaliarpic.twitter.com/1kIuuhXLhh — paco leon (@pacoleonbarrios) 27 de abril de 2019

El actor Paco León acompaña el comentario de una foto del 'Manual de instrucciones para las personas que integran las Mesas electorales', junto al hashtag #sevaaliar.

Votación en un minuto

Villarroya, una localidad de La Rioja, ha vuelto a ser de nuevo el primer municipio español en cerrar sus urnas tras la votación de todos los miembros de su censo electoral.

La mesa electoral de Villarroya, minutos antes de abrir el colegio electoral. / RC

En concreto, el acta de cierre de las urnas se ha firmado este domingo a las 9.01.47. Sin embargo, los seis vecinos de la localidad, oganizados como siempre, habían depositado sus votos en apenas 47 segundos, tal y como confirman fuentes de la localidad y la propia delegación del Gobierno.

Cabe recordar que en las pasadas elecciones de 2016, esta localidad cerró su única mesa electoral a las 9.02 minutos y en las de mayo de 2015 a las 09,02 minutos, mientras que en diciembre de 2015 batió su record al cerrar a las 09.01 horas.

Comuniones y votos

El colegio San Francisco de Asís de Cádiz vive este 28 de abril una jornada particularmente intensa, ya que además de ser colegio electoral con tres mesas, acoge las primeras comuniones de 24 niños del centro, por lo que ha tenido que establecer un pequeño dispositivo de seguridad.

Las mesas electorales han quedado constituidas a las 9:00 horas y entonces ya había niños vestidos de primera comunión merodeando por el centro, ya que a las 9:30 ha sido la primera ceremonia en la capilla del colegio en la que doce niños han recibido la primera comunión ante la presencia de sus familiares, que han abarrotado la capilla.

Una hilera de vallas separaba la entrada del colegio en dos pasillos y, en ambos lados de la puerta, carteles. En uno, una flecha y la indicación «comuniones», y en otro, otra flecha con la indicación «votaciones».

El día estaba marcado en rojo para las religiosas del colegio desde hace meses y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lo remarcó en el momento en el que anunció la fecha de las elecciones.

Ante esta coincidencia, los responsables del centro llegaron a solicitar que el colegio no fuera designado en esta ocasión como una de las sedes electorales, pero esa petición no ha sido atendida.

Moros y cristianos

En San Vicente del Raspeig (Alicante) se encuentran celebrando sus fiestas de Moros y Cristianos, así que muchos han ido a votar con chilaba. En la foto, el capitán del Bando Moro de la Comparsa Tuareg, Javier Ros, y la abanderada, Magdalena Torregrosa.

Un presidente que no «sabe español»

Otra de las anécdotas del día se ha producido en Pamplona. Así, un presidente de mesa que ha dicho que no sabía español y una mesa constituida con suplentes porque no habían llegado los titulares en hora. Esas son dos de las incidencias ocurridas, donde además el presidente de una mesa ha pedido papeletas de Asamblada, un partido que no llegó a presentarse porque la documentación que presentó estaba incompleta.

En otro colegio una persona ha ido como miembro de mesa pero no sabía qué mesa le correspondía y en otro caso se ha constituido una mesa con los vocales que realmente debían ocupar otra. Además en Tafalla una vocal iba como suplente pero en la mesa constaba que era titular.

Retrasos

El mayor retraso de la jornada se ha producido en Xàtiva (Valencia), municipio en el que en un colegio se ha abierto tres cuartos de hora tarde porque el presidente de mesa ha pedido la certificación de los votos emitidos por correo, lo que obligará a prolongar el cierre hasta las 20.45 horas.