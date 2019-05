La «fórmula» del PP vasco para las municipales: las candidaturas «que trascienden las siglas» Los aspirantes populares a las tres capitales vascas se comprometen a «pensar en exclusiva en los intereses de las ciudades» KOLDO DOMÍNGUEZ Lunes, 6 mayo 2019, 14:55

Ha sido el 'elefante en la habitación' que nadie quería ver pero todos tenían presente. Los candidatos del PP vasco han protagonizado este lunes en Bilbao un desayuno informativo para presentar en sus programas de cara a las elecciones del 26 de junio. Pero en la mente de todos los presentes estaban los malos resultados cosechados por el partido y el «difícil momento», en palabras de Alfonso Alonso, que atraviesa.

El presidente de la formación ha sido el encargado de presentar a los candidatos –Borja Sémper en San Sebastián, Leticia Comerón en Vitoria y Raquel González en Bilbao- y y ha optado por pasar de puntillas por la actual encrucijada que atraviesa su partido, que necesita unos buenos resultados en las municipales y forales para tratar de apuntalar su proyecto en Euskadi. Tampoco los candidatos han entrado a valorar en sus primeras intervenciones las elecciones generales, y ha tenido que llegar el turno de las preguntas para que el tema saliera a la luz.

Ante unas elecciones con el PP nacional en caída libre y con un PNV evidenciando músculo en los tres territorios, los populares vascos tienen claro que deben apostar por «hablar al corazón» de los ciudadanos y «estar cerca de la gente» para «recuperar la ilusión de los votantes». En otras palabras, alejarse de la política nacional y centrarse en mensajes locales. «Nuestra fórmula para las municipales es pensar en exclusiva en los intereses de las ciudades», ha expuesto Borja Sémper.

El líder guipuzcoano, el candidato con más peso político de los tres, ha puesto en marcha una campaña 'made in Sémper' bajo el lema 'No es política, es San Sebastián', en la que, frente al tono duro y escorado que planteó Pablo Casado en las generales, apuesta por un discurso abierto, «anclado en unas ideas para superar la división». «Fórmulas de éxito del pasado no tienen por qué serlo necesariamente en el futuro. El mundo cambia, la sociedad evoluciona y los retos ciudadanos son otros», ha argumentado.

Para los populares vascos, los resultados del 28-A han «fortalecido» su apuesta por la «centralidad y el entendimiento» –que en los últimos meses les ha separado de la estrategia de Casado– y que ésa tiene que ser la base de sus propuestas de cara a las municipales y forales. Sémper, con la complicidad de Alonso, lo ha dejado claro este lunes con un mensaje directo al sector más duro, encabezado por José María Aznar, del PP nacional. «Respeto a quien hizo mucho (por el partido) pero les pido confianza y que dejen paso a un PP y a unos dirigentes que están obsesionados con mirar al futuro y construir una Euskadi y una España edificante en la que los políticos no nos tiremos los trastos a la cabeza porque eso siempre acaba salpicando a los ciudadanos», ha afirmado.

Legado de Alonso y Maroto

En el desayuno de este lunes, no obstante, se ha puesto de manifiesto los distintos perfiles de los candidatos populares. Raquel González es la que se presenta más pegada a la marca PP y que más apuesta por criticar con dureza la gestión del PNV en Bilbao. Leticia Comerón, por su parte, se apoya en la experiencia de gestión del PP en Vitoria y el legado que el propio Alfonso Alonso y Javier Maroto dejaron en la ciudad para tratar de recuperar la Alcaldía; y Borja Sémper ha optado por «trascender» la marca PP y no utilizar las siglas del partido en campaña. Ha aclarado que «ni oculto ni me avergüenzo» del partido, sino que ha querido situar a San Sebastián por encima de todo. «Llevo a gala y con la cabeza bien alta ser del PP. Y nadie nos puede dar lecciones, sobre todo a los del PP de Gipuzkoa, de defender las siglas», ha puntualizado.

