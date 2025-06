El poder de seducción de los superdepósitos

Mikel Madinabeitia San Sebastián Domingo, 29 de junio 2025, 00:10 Comenta Compartir

El conservador de nuestro entorno atesora un perfil conservador. No le gusta arriesgar e invierte su dinero en productos sencillos. Por eso, tradicionalmente los depósitos ... han tenido éxito, aunque su rentabilidad no suele ser muy elevada. Cuando los tipos de interés suben, es una buena opción para contratarlos –aunque hay que saber negociar con los bancos–, mientras que en la actual situación no son muy atractivos. Por eso, algunas entidades lanzan agresivas campañas de marketing con el objetivo de seducir a los ciudadanos con los denominados superdepósitos. De la mano del comparador financiero de Helpmycash, analizamos las claves de este asunto.

1 ¿Qué ofertas hay actualmente en el mercado y cuñales son sus riesgos? En los últimos meses, bancos como ING, Banco BIG o, más recientemente, MyInvestor han recurrido a esta baza. De hecho, este último anunció esta misma semana un depósito al 3% TAE… pero solo a un mes. Y la letra pequeña no tarda en aparecer: para acceder a ese tipo, hay que invertir al menos 10.000 euros y destinar otros 3.000 a una cartera automatizada. Quien no lo haga, se queda con un 2,25% TAE, lo que equivale a menos del 0,20% efectivo mensual sobre los 10.000 euros. ¿El resultado real? Una ganancia que apenas alcanza los 19 euros brutos tras un mes de bloqueo. «En realidad, para el ahorrador conservador, esto no es una oportunidad: es una estrategia de captación comercial. Porque por lo general, las personas con perfiles más cautelosos no están interesados en poner su dinero en el mercado, lo que buscan en una rentabilidad garantizada y sin correr riesgo», añaden. La cifra 2% es el tipo de interés en Europa para los depósitos, su nivel más bajo desde diciembre de 2022. 2 ¿Cuál está siendo la estrategia de los bancos? En lugar de mejorar verdaderamente las condiciones de sus depósitos, algunas entidades optan por lanzar productos con apariencia llamativa y fondo endeble. En un entorno donde el BCE ha reducido los tipos al 2% y las letras del Tesoro ya no rinden como antes, la gran banca española ha decidido, una vez más, mirar hacia otro lado. No compiten con plazos fijos, atractivos «y es algo que tampoco nos llama la atención, si no lo hicieron cuando los tipos del BCE estaban al 4%, menos ahora que han bajado, para nadie es un secreto que la gran banca española tiene liquidez de sobra», recuerdan los expertos. Un superdepósito al 3,5% TAE durante dos meses suena irresistible, pero la realidad es menos brillante: «ese 3,5% no es lo que vas a ganar, sino lo que obtendrías si el dinero estuviera bloqueado un año. En dos meses, la rentabilidad real apenas roza el 0,60% bruto, y eso solo si no hay condiciones ocultas como contratar productos adicionales, mantener saldos elevados o perder liquidez. Muchos caen en el reclamo sin hacer los cálculos», sostienen. Estrategia En lugar de mejorar sus depósitos, algunos bancos lanzan productos con apariencia llamativa y fondo endeble 3 ¿En qué hay que fijarse entonces? Para los expertos, la clave está en mirar el plazo efectivo, el rendimiento real y si el dinero puede moverse libremente después. Ahora bien, para quien tiene liquidez disponible, no quiere arriesgar nada y busca aparcar fondos puntualmente sin penalización, puede ser una opción válida. Siempre que se sepa exactamente lo que se firma y lo que se obtiene. Ahorrar no es solo guardar; es también decidir dónde y cómo poner a trabajar ese dinero durante un tiempo. Lo esencial es maximizar la rentabilidad en función del perfil de riesgo de cada uno. Consejos Ahorrar no es solo guardar; es también decidir dónde y cómo poner a trabajar ese dinero durante un tiempo «En un contexto como el actual, donde el tipo de interés del BCE está en el 2%, esa debería ser la referencia que cualquier entidad ofrezca por tu ahorro. Y no pasa nada si tu dinero no está en CaixaBank, Santander o BBVA: lo importante es que busques opciones que remuneren mejor, siempre que comprendas bien el producto y te asegures de que el banco está cubierto por un Fondo de Garantía de Depósitos», puntualizan desde HelpMyCash. Los expertos lo repiten: si se puede asumir un horizonte temporal más largo, hay margen para obtener un interés real sin tener que aceptar requisitos extra. Entre el marketing y el interés, al final siempre debe pesar más lo segundo. No todo lo que promete un 3% lo da de verdad.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Banco Central Europeo BCE