Estamos en tiempos de la declaración de la Renta. El momento de ajustar cuentas con Hacienda y de llevarte una alegría, si te sale a ... devolver, o un chasco si te toca ingresar un dinero al fisco. En la época de los bulos y las 'fake news', no podía faltar que algunas ideas de este estilo pulularan por la red. De manera que vamos a ordenarlas, de la mano del experto en fiscalidad Carlos Fernández, del Grupo Asegi. Cinco mitos sobre la declaración de la Renta, ¿qué hay de cierto en ellos?

1 «Se pueden desgravar los gastos del veterinario gracias a la Ley de Bienestar Animal»

Circulan artículos de diversos medios de comunicación que afirman que, gracias a la Ley de Bienestar Animal, aprobada en 2023, será posible desgravarse los gastos del veterinario de los animales de compañía. Algunos mensajes y artículos aseguran que el porcentaje de la reducción depende de la comunidad autónoma donde se resida.

Desde el Grupo Asegi responden que lo que dice el artículo es «engañoso. No existe esa deducción y en todo caso en aquellas actividades como las ganaderas, el servicio de veterinario sobre los animales afectos a la actividad ganadera serían gastos deducibles del rendimiento de la actividad ganadera, pero exclusivamente de los animales afectos, no así el de las mascotas que entrarían dentro del ámbito personal y no estarían afectos a actividad».

2 «Tener más de un pagador hace pagar más impuestos en la declaración de la Renta»

Carlos Fernández explica que «no te hace pagar más. El impuesto sobre la Renta es un impuesto «personal y subjetivo, con lo que dos personas con idénticos ingresos –que procedan de las mismas fuentes de ingreso– y con las mismas circunstancias personales –hijos, deducciones por vivienda y demás– tendrán el mismo resultado en la declaración. Puede ocurrir que las retenciones no estén calculadas correctamente con lo que se regularice en la declaración, pero el impuesto pagado por los dos será el mismo. La mención que hace al artículo de la Ley del IRPF es a la Ley estatal, no a la Norma Foral. La Norma Foral es otra y el artículo y los importes, otros. Lo que sí puede hacer tener dos pagadores es tener obligación de presentar declaración.

3 «Las personas que cobran el Salario Mínimo Interprofesional tendrán que pagar impuestos por primera vez»

Circulan en las redes sociales y en diversos medios de comunicación mensajes que alertan de que los perceptores del SMI tendrán que tributar por primera vez debido a la subida del importe. Desde Asegi responden que «hay que matizar lo que dicen, ya que es correcto para la normativa de Territorio Común. Aquí no va a obligar porque en el anteproyecto que se va a aprobar se va a establecer que por debajo de 20.000 no va a existir obligación –siempre y cuando no haya otras rentas que me obliguen–.

4 «Tendré que presentar la declaración de la renta para continuar cobrando el paro»

Los medios de comunicación y usuarios en las redes sociales han afirmado que aquellas personas que quieran seguir cobrando el paro estarán obligadas a presentar la declaración de la renta. El Gobierno había anunciado que todos los beneficiarios del paro estarían obligados a presentar su declaración del IRPF a partir de 2025. Sin embargo, esta medida ha sido recientemente aplazada de forma oficial hasta 2026.

5 «Presentar la declaración de la Renta por primera vez obliga a presentarla para siempre»

Falso. Uno de los mitos más extendidos es que presentar la declaración de la Renta por primera vez obliga a seguir haciéndolo en los años siguientes, aunque no se tenga la obligación por otros motivos, como los ingresos. «Habrá que estar a las circunstancias personales e ingresos de cada año. Asimismo, el hecho de hacer un año declaración conjunta o individual no vincula para los posteriores. Un error frecuente de la gente es confundir el régimen económico matrimonial de separación de bienes con el hecho de presentar declaraciones individuales en un matrimonio, y otro muy común es pensar que si he recibido una herencia, voy a tributar mucho en renta, cuando en todo caso habrás tributado por el Impuesto sobre Sucesiones por la herencia, y en la renta salvo que obtengas rendimientos de los bienes heredados o transmitas alguno de los bienes heredados generando una ganancia patrimonial, no va a tener incidencia en tu declaración».