Cuánto cuesta el 'sí, quiero'

Es uno de los días más especiales para una pareja. Una jornada soñada y planificada con mucho tiempo para que todo salga bien. Sin embargo, ... también requiere de tomar decisiones a nivel financiero. Y hay una pregunta que ronda la cabeza de los que quieren dar el paso. ¿Cuánto nos costará la boda? Un estudio de la plataforma de ahorro Raisin aporta cifras sobre el esfuerzo financiero de las parejas y también sobre el de los invitados.

1 ¿Cuánto cuesta casarse?

El gasto medio ronda los 16.175 euros, y aunque hay quienes consiguen ajustarse a presupuestos más bajos, no faltan parejas que superan los 30.000 euros sin pestañear. Y si añadimos otro dato revelador, como los 116 invitados de media, entendemos por qué organizar una boda se ha convertido en una auténtica operación financiera, con meses –y a veces años– de ahorro detrás.

2 ¿Cómo se financian las bodas?

Principalmente, con esfuerzo. Una de cada dos parejas financia su boda con sus propios ahorros, aunque algunos también reciben ayuda económica de sus padres. Otros tiran de aportaciones de familiares, regalos de los invitados o incluso préstamos. Pero hay un consenso claro: casarse implica bastante planificación financiera.

Ahorrar para una boda lleva tiempo. Lo más habitual es dedicar entre uno y dos años a reunir el dinero necesario. Hay quienes lo logran antes, pero también hay muchas parejas que necesitan hasta cinco años para conseguirlo. Por eso, no sorprende que muchas prefieran no precipitarse: el 41% se casa entre seis meses y un año después del compromiso, y otro 31% espera entre uno y dos años antes de dar el paso.

3 ¿Qué proveedores son los favoritos y cuánto se paga por ellos?

Si hay algo que una boda necesita, además de amor, es toda la ayuda que cada pareja se pueda permitir. Desde la música hasta la tarta, cada detalle implica decisiones y también presupuestos. En España, las parejas contratan una media de 8 proveedores distintos para su boda. Y aunque cada pareja tiene sus prioridades, hay algunas coincidencias bastante claras.

El fotógrafo es el profesional más demandado y lo elige un 81%, y no es de extrañar: es quien se encarga de capturar cada momento del gran día. Le siguen el vestido de novia (75%), el cátering (73%) y el traje de novio (66 %). Ahora bien, si hablamos de gasto, el orden cambia: el lugar de celebración se lleva la mayor parte del presupuesto (5.170 euros de media), seguido del cátering (4.436 euros) y del vestido de novia (1.943 euros). Incluso partidas aparentemente menores, como la decoración o los detalles para invitados, pueden superar los 600 euros. Y si hay un aspecto donde las parejas no están dispuestas a escatimar, es el vestuario: más de uno de cada cinco afirma que, pase lo que pase, no recortaría en el presupuesto del vestido o el traje del gran día.

4 ¿Cuál es el precio de ser invitado?

Aunque no lleven anillo ni digan 'sí, quiero', los invitados también pasan por caja. Ir a una boda puede suponer un gasto considerable, muchas veces superior al del propio regalo. Lo más habitual es gastar entre 100 y 300 euros solo en el vestuario, a lo que se suman otros costes como el transporte, el alojamiento, la peluquería o el maquillaje.

Más de un 40% asegura haber tenido que pagar por pasar la noche fuera de casa, y cerca del 70% gastó en ropa para sus acompañantes. A eso se añaden las despedidas de soltero, los días libres sin sueldo o el cuidado de niños y mascotas. En total, ir de boda no es solo un compromiso social, también lo es financiero. El gasto adicional medio por asistir a una boda en España –además del regalo– es de aproximadamente 206 euros por persona.

5 ¿Y cuánto se pone en el sobre?

Se trata de uno de los grandes dilemas para cualquier invitado. Curiosamente, quienes asisten a las bodas tienden a tener el listón más alto que los propios novios. Casi un 30% de los invitados considera que lo justo es dar entre 150 y 200 euros, mientras que la mayoría de los novios cree que con entre 100 y 150 euros es más que suficiente.

Además, hay diferencias por género: los hombres suelen quedarse en el tramo de 100-150 euros, pero las mujeres son más generosas o tienen mayores expectativas y apuntan directamente al rango superior. Aunque la mayoría de los invitados considera razonable regalar unos 150 euros, lo cierto es que esta cantidad no cubre, ni de lejos, el coste real de una boda. Solo el precio del cubierto suele ser bastante superior a esa cifra, algo que muchos desconocen hasta que les toca organizar su propio enlace.