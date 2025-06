Lakuntza, reelegido al frente de ELA, interpela al lehendakari: «Si no quiere huelgas que abandone el autoritarismo»

Mitxel Lakuntza, que ha sido reelegido con el 90,37% de apoyos como secretario general de ELA en el XVI Congreso que ha concluído este ... martes al mediodía, ha vuelto a realizar una defensa encendida de la huelga como un «instrumento para lograr más y mejores convenios» y ha contestado a aquellos que cuestionan el uso que hace la central de esta herramienta, entre ellos el lehendakari, quien indicó que la huelga no puede ser la primera opción.

Al respecto, Lakuntza ha interpelado a Imanol Pradales señalando que «el problema del lehendakari es que hasta que no hay huelgas no se acuerda de las personas trabajadoras» y ha añadido que «si no quiere huelga, que abandone el autoritarismo y dé paso a la negociación».

Ha apuntado que las huelgas se hacen cuando las reivindicaciones básicas de los trabajadores no tienen respuesta. «Las patronales y las administraciones siempre tienen la posibilidad de que no haya huelga», ha remarcado.

Lakuntza también ha desmentido que el conflicto sea un objetivo en sí mismo, como le achacan algunas voces. «Cuando la patronal o la administración pone los contenidos ELA los firma», ha asegurado. Ha añadido que el objetivo es lograr buenos convenios, pero muchas veces eso no es posible sin conflictos.

En este contexto ha vuelto a defender que la central consigue los mejores convenios, gracias a las personas afiliados, por lo que la afiliación, ha añadido, debería ser una prioridad para cualquier sindicato

Y en esta línea también ha contestado a Aitor Esteban quien indicó que 'ELA no es capaz de llegar a acuerdos'. Ha vuelto a remarcar que la central nacionalista «es la que más acuerdos firma cada año, con una media de 250 y, según las estadísticas, los mejores pactos».

«Más militantes y más organizados»

En su opinión, todas estas afirmaciones que carecen de fundamento se debe a que «no pueden soportar la solidez de un sindicato formado por 104.000 personas afiliadas».

Lakuntza ha defendido también «la plena legitimidad que tiene el sindicato mayoritario de este país para incidir en la política, porque Osakidetza es política, el sistema de cuidados es política y también lo es la vivienda, la fiscalidad, el salario mínimo ... Y todas esas políticas afectan de lleno a la clase trabajadora». Una legitimidad que se la dan ha añadido las elecciones sindicales.

El secretario general de ELA ha abogado por cambios sustanciales en la negociación colectiva y en la política, reivindicando un «estatus político de este país».

Tras remarcar que la «central ha ganado la pugna del modelo sindical», gracias al modelo de confrontación y contrapoder, ha indicado que están trabajando para lograr más poder sindical en cada centro de trabajo y en cada sector y más influencia política. «Ese es el salto que daremos en los próximos años: más militantes y más organizados en el sindicato».