Sede de El Diario Vasco en Miramon. DV

El Diario Vasco selecciona estudiantes para prácticas de Periodismo

Este periódico abre un proceso de selección para estudiantes de 3º o 4º para su sede en San Sebastián los fines de semana

El Diario Vasco

San Sebastián

Martes, 26 de agosto 2025, 11:52

El Diario Vasco abre un proceso de selección para realizar prácticas remuneradas en el periódico, en su sede en San Sebastián. Dicho proceso está dirigido a estudiantes en tercer y cuarto curso de Periodismo o Comunicación. El periodo de prácticas se extenerá durante este curso 2025-26 durante los fines de semana, con incorporación inmediata.

Las personas interesadas pueden ponerse en contacto con El Diario Vasco a través del siguiente correo electrónico: personal@diariovasco.com.

