La prohibición de Escocia de pescar en sus aguas genera preocupación en la flota vasca

Escocia prohibió desde ayer la pesca en sus aguas territoriales, lo que ha generado sorpresa e indignación en el sector pesquero europeo. La medida, anunciada ... de forma unilateral por el Gobierno escocés, incumple –según fuentes comunitarias y del propio sector– los procedimientos de consulta establecidos en los acuerdos pesqueros del Reino Unido con la UE tras el Brexit.

La decisión, que afecta tanto a flotas escocesas como extranjeras con derechos históricos de acceso, ha sido justificada por motivos medioambientales y de conservación marina. Sin embargo, la forma y el momento en que se ha adoptado han despertado fuertes críticas. «No se ha consultado a los Estados afectados ni se ha evaluado el impacto social y económico que tendrá en cientos de comunidades costeras», denuncian desde el Consejo Consultivo de Aguas del Norte. Entre las flotas más afectadas se encuentra la vasca de altura, con base en Ondarroa, que opera en caladeros del Atlántico Norte y en aguas británicas. «Esta decisión se produce en un contexto de constantes restricciones a la pesca», explica Mikel Ortiz, gerente de los Productores de Pesca de Altura de Ondarroa.