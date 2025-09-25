PNV y PSE cierran la puerta al complemento de las pensiones

El Parlamento Vasco ha rechazado este jueves tramitar la iniciativa legislativa popular (ILP) presentada por los pensionistas vascos para que el Ejecutivo de Imanol Pradales ... equipare las pensiones más bajas al Salario Mínimo Interprofesional.

La toma en consideración de esta inicitiva, avalada por 145.000 firmas, no ha deparado sorpresas, ya que el Gobierno Vasco ya había adelantado que votaría en contra y así ha sido. La propuesta ha cosechado 39 votos negativos (los del PNV y PSE), mientras que solo ha recibido el respaldo de 27 parlamentarios, los de EH Bildu. Otros siete se han abstenido y uno ha sido en blanco.

Tanto los representantes del partido jeltzale como de la formación socialista han destacado durante la explicación de su voto que comparten los objetivos pero no el camino y han recordado que Euskadi ya dispone de un modelo propio de garantía de ingresos que asegura una renta mínima digna.

Al respecto, han criticado que la ILP pretenda tener en cuenta los ingresos y el patrimonio de los pensionistas y no el de la unidad convivencial, que es mas justa y equitativa, y que sí tiene en cuenta la RGI. Ambos partidos se han mostrado dispuestos a trabajar para seguir mejorando las prestaciones de los pensionistas.

El PSE ha recordado las reformas llevadas a cabo por el Gobierno central que han permitido revertir los recortes introducidos por el PP, lo que ha llevado a que en los últimos años las prestaciones se hayan incrementado en consonancia con la inflación.

Por su parte, el portavoz del PNV ha insistido que completar las pensiones en Eusaki como plantea el colectivo en su ILP no sería viable ya que supondría un quebranto económico y pondría en riesgo las cuentas públicas.

Desde EH Bildu han lamentado que se dé la espalda a lo que pide la ciudadanía, y en este caso los pensionistas, y ha recalcado que desde el punto de vista democrático es «un error grave», que provoca una «desafección política». Ha lamentado que no se haya podido debatir una iniciativa de tanto calado y que se haya limitado a una explicación de voto. Añadía que en el pleno de hoy no se discutía la fórmula «sino si se daba cauce o no a ese debate, que es necesario y pertinente»

La explicación de voto ha sigo seguida por los representantes de los pensionistas que han acudido al Pleno del Parlamento, con visibles gestos de contrariedad aunque preveían de antemano el resultado. Durante el debate los pensionistas se han manifestado en el exterior.