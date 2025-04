Mobiliario de cocina guipuzcoano para un hotel de lujo de la familia real qatarí en Mónaco

El sector del mueble guipuzcoano está capeando la crisis provocada por la pandemia con notable acierto. Su alto grado de internacionalización le ha permitido adjudicarse ... contratos de primer nivel. Este el caso de Cianco, una pequeña empresa donostiarra –32 empleados– especializada en mobiliario de cocina que ha encandilado a los hoteleros de lujo de la Costa Azul francesa. Así, tras equipar el hotel Martínez de Cannes y el Lilly of the Valley de Saint Tropez, este último decorado por Philippe Starck, ahora trabaja en el Vista Palace, situado en lo alto de un acantilado desde el que se domina toda la ciudad de Montecarlo.

Se trata de un proyecto especial por varias razones. La primera de ellas porque el Vista Palace es hotel un emblemático. Tanto es así que en 2014 fue adquirido por el emir de Qatar con el objetivo de demolerlo y reconstruirlo como un cinco estrellas gran lujo. La reapertura se baraja para el 20 de mayo, coincidiendo con el Gran Premio de Montecarlo. De hecho, varias escuderías ya han reservado el alojamiento.

Además, y aquí es donde Cianco juega un papel protagonista, el Vista Palace albergará un restaurante dirigido por Mauro Colagreco, un chef que cuenta con tres estrellas Michelin. Pues bien, Colagreco elaborará sus platos sobre encimeras fabricadas por la compañía donostiarra y guardará sus vajillas en muebles de la misma firma.

¿Cómo se estableció el contacto entre unos y otros? La historia tiene su miga y nos la cuenta Miguel García de Andoin, gerente de Cianco. «A finales de enero nos llamó nuestro distribuidor en Niza para decirnos que un conocido chef había visto nuestros muebles y le habían entusiasmado. Por lo visto, debió de hablar maravillas porque el 2 de febrero nos llamaron de la cadena Maybourne, propiedad del emir de Qatar, diciendo que al día siguiente iba a venir a vernos el copropietario, Paddy Mackillen, para conocer nuestras instalaciones».

Ampliar Miguel García de Andoin, en la planta de Cianco MICHELENA

Cual no sería la sorpresa de Miguel García de Andoin cuando el 3 de febrero a las 13,30 le llama Paddy Mackillen para anunciarle que había aterrizado en Hondarribi con su jet privado para ir a visitar la fábrica. «Estuvo dos horas con nosotros –recuerda el gerente–. Flipamos. Y encima, con toda la hostelería cerrada, solo pudimos ofrecerle unos pintxos de tortilla y un poco de jamón mientras le hacíamos la presentación de la empresa».

No cabe duda de que la visita fue productiva porque una semana después se confirmó el proyecto. Cianco fabricará los equipamientos de acero inoxidable para las cocinas del restaurante tres estrellas Michelin que irá en el hotel. «Se trata de mobiliario neutro –explica García de Andoin–. Armarios calientes, frigoríficos a medida, muebles de 'self'... Todo lo necesario para que las setenta personas que trabajarán en la cocina puedan desempeñar sus tareas».

El gerente de Cianco confía en que el encargo sea un éxito. Le avalan otros contratos de prestigio, como el equipamiento a finales del año pasado de las cocinas del hotel du Castellet, un cinco estrellas en la comarca de Provenza-Alpes-Costa Azul, regentado por el también tres estrellas Michelín Chistophe Bacquié.

No obstante, el Vista Palace tiene una importancia especial para el directivo. «Las exigencias técnicas eran muy altas y nos enfrentamos a la competencia de empresas punteras francesas, italianas, belgas y portuguesas». Además, esta adjudicación, al provenir de una cadena hotelera, puede abrir la puerta a nuevos contratos. «Este negocio funciona en gran parte así, por el boca a boca. Hicimos el Martínez, luego el Lilly of the Valley, ahora el Vista Palace. A otra escala, lo mismo nos pasó cuando fabricamos las encimeras de las pescaderías de La Brecha. Los asentadores quedaron contentos y sirvió para que nos llamaran de San Martin, Niessen y Mendibil».

Ampliar Estado de las obras de reconstrucción del Vista Palace hace algunos meses. Su ubicación en una escarpada ladera ha complicado la obra.

Acuerdo con Cidetec

Cianco no quiere dormirse en los laureles, de ahí que explore cómo dotar de mayor valor añadido a sus muebles. Con este fin ha firmado un acuerdo con Cidetec para desarrollar superficies que repelan la contaminación. «Los chef dan mucha importancia a la cocina, la plancha o el horno –explica García de Andoin– pero no al mueble donde elaboran los alimentos, emplatan o guardan la vajilla. Nosotros estamos desarrollando con Cidetec un tipo de mueble que incorpore un tratamiento superficial hidrofóbico, es decir, que elimine los plaguicidas o pesticidas que porten los alimentos. Además, los diseñamos sin junturas para evitar la acumulación de suciedad».

La sucesión de contratos no conllevará de momento la ampliación de la plantilla. García de Andoin resalta que la crisis está siendo dura para el sector de la hostelería. «Hemos conseguido no aplicar ningún Erte, que no es poco. Justo antes del estado de alarma compramos un pabellón de 450 metros cuadrados. Ahora –concluye el gerente– toca salvar la plantilla y que esto dé la vuelta».