LAB aboga por un sindicalismo «combativo, feminista y antirracista» para luchar contra la ola reaccionaria

LAB ha presentado este lunes su hoja de ruta para el próximo curso y han destacado que el sindicalismo «combativo, feminista y antirracista» es la ... mejor manera de enfrentar la «ola reaccionaria y tendencias involucionistas» de la sociedad. El sindicato ha explicado que la acción del próximo se basará en tres ejes principales: «la lucha contra la precariedad laboral, la defensa de los servicios públicos (y en especial por el euskera) y una política industrial que favorezca la transición ecosocial».

En la rueda de prensa celebrada en Bilbao han participado la coordinadora general de LAB, Garbiñe Aranburu, y el responsable de Acción Social, Endika Pérez, han analizado el contexto político y económico actual. Ambos representantes han denunciado que esté tomando fuerza una «ola reaccionaria» que está causando peores condiciones sociales y económicas para los trabajadores.

Endika Pérez ha señalado que la «incertidumbre» del momento económico y político sirve de «pretexto» para que «agentes políticos y patronales» se beneficien de los empleados. «No se impulsan políticas redistributivas, no hay una política fiscal progresiva ni políticas para dignificar los salarios. Al mismo tiempo, están debilitando los servicios públicos. Todo periodo de incertidumbre significa, por tanto, un paso más en la precarización de las condiciones de vida de los trabajadores», ha sentenciado.

Aranburu, por su parte, ha denunciado que el sistema capitalista es «cada vez más autoritario» y que sus políticas llevadas «al extremo empeoran las condiciones laborales, provocan guerras y aumentan la emergencia climática». «Hacen falta políticas públicas que aseguren unas condiciones de vida dignas a toda la clase trabajadora. Hay que hacer políticas a favor de los trabajadores: políticas redistributivas y servicios públicos sólidos, políticas feministas y políticas antirracistas», ha concluido la coordinadora del sindicato.