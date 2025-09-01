Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Garbiñe Aranburu, coordinadora general de LAB, durante la rueda de presa del sindicato en Bilbao. LAB

LAB aboga por un sindicalismo «combativo, feminista y antirracista» para luchar contra la ola reaccionaria

La hoja de ruta de la central nacionalista para el nuevo curso está marcada por la «lucha contra la precariedad, la defensa de los servicios públicos y la defensa de una industria enfocada en la transición ecosocial»

Diego Fernández Tortosa

San Sebastián

Lunes, 1 de septiembre 2025, 12:08

LAB ha presentado este lunes su hoja de ruta para el próximo curso y han destacado que el sindicalismo «combativo, feminista y antirracista» es la ... mejor manera de enfrentar la «ola reaccionaria y tendencias involucionistas» de la sociedad. El sindicato ha explicado que la acción del próximo se basará en tres ejes principales: «la lucha contra la precariedad laboral, la defensa de los servicios públicos (y en especial por el euskera) y una política industrial que favorezca la transición ecosocial».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Acuerdo entre Real Sociedad y Girona para el traspaso de Yangel Herrera
  2. 2

    La Real paga once millones por Yangel Herrera
  3. 3

    San Sebastián revive su particular asedio del 31 de agosto de 1813
  4. 4

    Al culebrón Sadiq le queda un último capítulo
  5. 5

    El efecto café: los pequeños gastos que vacían tu bolsillo
  6. 6 Dos meses de asedio antes del incendio y el saqueo
  7. 7

    Tres detenidos en el segundo robo con mataleón en 8 días en Gipuzkoa
  8. 8

    Carlos Soler pone la guinda a un centro del campo poblado
  9. 9 Un soltero de First Dates, sobre su cita de Euskadi: «Esperaba a alguien de España, quería una pareja española»
  10. 10

    Los colegios de Gipuzkoa abren con menos alumnos pero más casos de niños vulnerables

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco LAB aboga por un sindicalismo «combativo, feminista y antirracista» para luchar contra la ola reaccionaria

LAB aboga por un sindicalismo «combativo, feminista y antirracista» para luchar contra la ola reaccionaria