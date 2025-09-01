Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El nuevo plan ofrece ayudas de hasta 3.700 euros. EC

Iberdrola lanza un nuevo plan Renove: 3.700 euros por cambiar tu caldera de gas por aerotermia

El objetivo de esta línea de ayudas pasa por «impulsar la electrificación y mejorar su eficiencia»

Félix Montero

Bilbao

Lunes, 1 de septiembre 2025, 18:11

Iberdrola ha lanzado un nuevo plan Renove destinado a facilitar a sus clientes el cambio de una caldera de combustión a otra de aerotermia. La ... compañía pretende así «impulsar la electrificación y mejorar su eficiencia, al mismo tiempo que beneficia la transición hacia una economía libre de emisiones». La línea de ayudas, vigente desde este lunes hasta noviembre, integra una subvención de hasta 3.700 euros.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Al culebrón Sadiq le queda un último capítulo
  2. 2

    La Real paga once millones por Yangel Herrera
  3. 3 El soltero de First Dates que buscaba una chica española y rechaza salir con una vasca de Argentina: «Quería probar, porque en el pasado...»
  4. 4

    Brais cuenta con una importante oferta de Arabia
  5. 5

    Carlos Soler pone la guinda a un centro del campo poblado
  6. 6

    Un tercio de los receptores de la RGI en Gipuzkoa tiene estudios medios o superiores
  7. 7

    Acuerdo entre Real Sociedad y Girona para el traspaso de Yangel Herrera
  8. 8 Becker se acerca a Osasuna
  9. 9

    El efecto café: los pequeños gastos que vacían tu bolsillo
  10. 10

    San Sebastián revive su particular asedio del 31 de agosto de 1813

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Iberdrola lanza un nuevo plan Renove: 3.700 euros por cambiar tu caldera de gas por aerotermia

Iberdrola lanza un nuevo plan Renove: 3.700 euros por cambiar tu caldera de gas por aerotermia