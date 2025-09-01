Iberdrola lanza un nuevo plan Renove: 3.700 euros por cambiar tu caldera de gas por aerotermia

Iberdrola ha lanzado un nuevo plan Renove destinado a facilitar a sus clientes el cambio de una caldera de combustión a otra de aerotermia. La ... compañía pretende así «impulsar la electrificación y mejorar su eficiencia, al mismo tiempo que beneficia la transición hacia una economía libre de emisiones». La línea de ayudas, vigente desde este lunes hasta noviembre, integra una subvención de hasta 3.700 euros.

La compañía añade a la ecuación una financiación sin intereses de 800 euros canjeables en el contrato de la luz y los certificados de eficiencia energética necesarios para las deducciones fiscales, que pueden alcanzar los 9.000 euros adicionales. Con todas estas acciones, el ahorro en la instalación con el plan de la compañía puede superar el 70% respecto a la inversión inicial.

La aerotermia, frente a la caldera de gasoil, elimina la dependencia a los combustibles fósiles y así evita la combustión y sus emisiones asociadas, al mismo tiempo que logra ahorrar hasta un 70% en la energía para calefacción en el caso de disponer de suelo radiante y de hasta un 40% si son radiadores. Esto supone, explica la compañía, que un piso de 90 metros cuadrados en Burgos que anteriormente contaba con una caldera de gas, tras la instalación de la aerotermia consigue ahorrar 460 euros al año.

Ayudas públicas

En el caso de las viviendas unifamiliares, además de los descuentos directos facilitados por la energética existen diversas ayudas públicas materializadas a través de deducciones fiscales que permiten desgravarse hasta el 60% de la inversión inicial, hasta un máximo de 9.000 euros divididos en tres años, es decir, 3.000 euros al año.

El 40% de las emisiones que se producen en Europa provienen de calefacción en los hogares con combustibles fósiles. Los sistemas de aerotermia son bombas de calor que extraen la energía del aire mediante un ciclo termodinámico para aportar calefacción en invierno, refrigeración en verano y agua caliente todo el año. Se trata de la forma más sostenible y rentable de climatización ya que es hasta cuatro veces más eficiente que la caldera de gasoil.