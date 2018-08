Seis empresas se interesan por los dos fondos de inversión del Gobierno Vasco El lehendakari, Iñigo Urkullu, y los consejeros de Desarrollo Económico, Arantxa Tapia, y Hacienda, Pedro Azpiazu, así como la diputada foral de Promoción Económica de Gipuzkoa, Ainhoa Aizpuru, junto a los agentes involucrados en los nuevos fondos, en su presentación, en julio. / IREKIA Arantxa Tapia explica que el vehículo de capital riesgo no arrancará antes de 2019 pero que «ningún proyecto se quedará sin apoyo» si el instrumento aún no estuviera activo | El Ejecutivo busca un asesor que le ayude a contentar a los grandes inversores y al regulador JULIO DÍAZ DE ALDA SAN SEBASTIÁN. Viernes, 31 agosto 2018, 18:12

La revolución en los instrumentos financieros del Gobierno Vasco, abordada por los departamentos de Desarrollo Económico y de Hacienda el pasado mes de julio y que tuvo como protagonista principal la creación de dos nuevos fondos de inversión para el apoyo a empresas vascas, comienza a dar sus frutos y, sobre todo, a generar interés entre los destinatarios de sendos instrumentos.

Según explicó la consejera Arantxa Tapia en declaraciones en exclusiva a DV, «ya se han acercado a nosotros, media docena de empresas». La responsable de la política industrial vasca no quiso entrar en mayor detalle sobre los eventuales beneficiarios de los fondos. Ni siquiera sibre el tipo de empresas, pero sí puso en valor el movimiento.

Y aclaró que ese interés se refiere tanto al fondo de capital riesgo público-privado de hasta 250 millones de euros (el capital inicial será de 125 millones) para colaborar en proyectos de crecimiento de empresas locales como al concebido (en esta ocasión, con dinero únicamente del Gobierno) para entrar de manera más estable en el capital de compañías estratégicas de Euskadi.

«Hay firmas que quieren que estemos en su capital de forma prolongada y en su consejo de administracion», añadió Tapia. La consejera confirmó también que el Ejecutivo ha lanzado este mes un concurso (valorado en 180.000 euros sin IVA) para la selección de un asesor externo que le ayude a diseñar y preparar el primero de los dos fondos de inversión, el público-privado de capital riesgo.

Las cifras 125 millones 125 de euros es el monto inicial con el que el Gobierno Vasco quiere arrancar su nuevo fondo de capital riesgo público-privado, encargado de apoyar proyectos de crecimiento. 100 millones 100 de euros es el compromiso del Ejecutivo para, desde Socade, crear un nuevo vehículo con el que entrar a largo plazo en firmas estratégicas vascas. 100 Los socios Privados El Ejecutivo ha buscado como socios privados de su vehículo a la Corporación Mondragón -la primera que dio su sí- la banca que trabaja en Euskadi, las EPSV, las diputaciones y organismos como el BEI o el ICO.

¿Por qué esa búsqueda de un consultor? Es sencillo: los deseos iniciales del Gobierno Vasco pueden no coincidir con -digamos- la realidad que imponen, por un lado, los deseos o la práctica habitual de los grandes inversores institucionales y, de otra, la documentación y las exigencias de los supervisores.

Eso es lo que recomienda la contratación de un tercero, para que estudie uno y otro extremos y plantee alternativas con las que Lakua, después, pueda elegir.

En esa tesitura, Arantxa Tapia explica que la vocación del Gobierno-así se anunció el pasado julio- es subir también al barco a organismos como el Instituto de Crédito Oficial (ICO) o el Banco Europeo de Inversiones (BEI) para que se unan al grupo de actores locales (los principales bancos que trabajan en Euskadi, las EPSV, las Diputaciones o la Corporación Mondragón) que ya expresaron su intención de sumar fuerzas con el gabinete de Iñigo Urkullu en ese vehículo.

Sobre el papel, el Gobierno Vasco tiene dos alternativas: contratar a un gestor independiente de fondos de capital riesgo o, una vez conocedor (gracias al trabajo de este asesor que ahora busca) de lo que se puede o no hacer, contratar de una manera directa a los profesionales que se precisen para poner en marcha el instrumento. Ambas serían válidas, en principio. Por supuesto, no hay nada decidido, pero la consejera ya adelanta que esos inversores institucionales (que, además, dan empaque y atractivo al fondo) suelen preferir un gestor independiente. Lo mismo ocurre con algún banco.

El trabajo para casar los deseos del Ejecutivo (por ejemplo, la voluntad de que el 80% del fondo se invierta en empresas vascas y el 20% en otras ligadas de alguna manera con el país o el apoyo a determinados sectores que coincidan con las políticas estratégicas del Gobierno) con lo que impone el sector terminará a finales de año. Y apartir de ese momento habrá que tomar la decisión. Si se opta por una gestora de fondos de capital riesgo (que es lo más probable), se lanzaría después -aclara la consejera- otro concurso público.

Los primeros trabajos de este asesor que ahora busca el Gobierno Vasco no terminarán antes de 2019, pero la consejera Tapia aclara que «la no existencia del fondo en sí no frenará nuestro apoyo si existiera un proyecto de inversión adecuado».