El Gobierno Vasco activa la mesa de la siderurgia para hacer frente al impacto de los aranceles de Trump

El consejero de Industria, Mikel Jauregi, ha presidido en la mañana de este lunes en Vitoria la primera reunión de la mesa sectorial de la ... siderurgia, con la que el Gobierno Vasco inicia la ronda de encuentros destinados a evaluar el impacto de los aranceles impuestos por Estados Unidos y coordinar una respuesta conjunta con empresas, diputaciones, cámaras de comercio y agentes económicos.

En el encuentro han participado, junto a representantes institucionales, el clúster Siderex y compañías tractoras como Tubacex, Tubos Reunidos, Sidenor, Arcelor Mittal, Nervacero, Olarra, Grupo Arania y Ucín. La mesa seguirá un modelo de funcionamiento basado en tres fases: «Informar, escuchando y compartiendo en tiempo real la evolución de los aranceles; escuchar, para conocer de forma directa la situación de cada empresa; y actuar, con propuestas de ayudas e iniciativas público-privadas».

Jauregi recordó que las exportaciones vascas a Estados Unidos alcanzaron en 2024 un valor de 1.991 millones de euros, de las que 261 millones correspondieron al sector siderúrgico. «La imposición de un arancel del 50% coloca a nuestras empresas en un escenario de pérdida de competitividad», advirtió, subrayando además que la siderurgia «actúa como actividad tractora de la industria manufacturera vasca y tiene un fuerte efecto arrastre en ámbitos tecnológicos y de servicios avanzados».

Según las estimaciones del Ejecutivo autonómico, los aranceles pueden suponer una reducción de ventas cercana a los 700 millones de euros, lo que equivale a un 0,33% del PIB vasco. Para mitigar ese golpe, el Gobierno activó en abril un escudo comercial de 2.162 millones de euros, destinado a reforzar las ayudas a la internacionalización, la defensa de las pymes y la protección del empleo. «Estas ayudas ya están siendo utilizadas por las empresas más afectadas», explicó el consejero.

«Desde esta primera mesa sectorial adoptamos el compromiso de defender nuestra industria y el empleo en Euskadi», concluyó Jauregi, que anunció reuniones periódicas también en los sectores de automoción y fabricación avanzada, igualmente golpeados por la nueva situación arancelaria internacional.