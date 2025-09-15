Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El consejero de Industria del Gobierno Vasco, Mikel Jauregi. Morquecho

El Gobierno Vasco activa la mesa de la siderurgia para hacer frente al impacto de los aranceles de Trump

Jauregi advierte de que los gravámenes del 50% a las exportaciones suponen una pérdida de competitividad para el sector

Mikel Calvo

Mikel Calvo

Lunes, 15 de septiembre 2025, 12:25

El consejero de Industria, Mikel Jauregi, ha presidido en la mañana de este lunes en Vitoria la primera reunión de la mesa sectorial de la ... siderurgia, con la que el Gobierno Vasco inicia la ronda de encuentros destinados a evaluar el impacto de los aranceles impuestos por Estados Unidos y coordinar una respuesta conjunta con empresas, diputaciones, cámaras de comercio y agentes económicos.

