El Impuesto de Sociedades cae en Gipuzkoa por devoluciones de récord en las EPSV de empleo

La recaudación del Impuesto de Sociedades caerá este año en Gipuzkoa un 10% por una devolución de récord que Hacienda tiene previsto realizar en relación ... a las Entidades de Previsión Social Voluntaria –EPSV– de empleo –las de las empresas–, un instrumento financiero que en la práctica no tributa –aunque el fisco retiene impuestos de forma temporal–. La Hacienda foral estima que esos reintegros serán de 100 millones y provocarán que el dinero obtenido en el impuesto que grava los beneficios empresariales vaya a la baja.

Según ha podido saber DV, el retroceso en la recaudación no refleja por tanto un empeoramiento del tejido empresarial ante el actual escenario económico internacional, sino un efecto contable puntual. Durante el año pasado, las EPSV obtuvieron rentabilidades excepcionales en sus inversiones. Por primera vez, su patrimonio rebasó los 30.000 millones de euros en Euskadi, según el informe del resumen de 2024 publicado por el departamento de Hacienda del Gobierno Vasco. Ello provocó que, de forma automática, se les retuvieran impuestos sobre esos beneficios, igual que a cualquier empresa, que son de un 19%. Sin embargo, las EPSV tienen un tipo impositivo del 0% en Sociedades, porque su función es social: están concebidas para complementar las pensiones de miles de trabajadores.

Por tanto, cuando se revisan esas retenciones, la Hacienda Foral debe devolverlas. Y ahí está el efecto: a más rentabilidad, más retenciones y, después, más devoluciones. Una práctica que se repite cada año en todas las Haciendas. Que oscila entre los 20, los 30 o los 40 millones, según haya transcurrido el ejercicio a nivel de rentabilidad. Pero en 2025, si se cumplen las previsiones, esas devoluciones sumarán unos 100 millones en nuestro territorio, lo que reducirá artificialmente la recaudación del impuesto.

Año excepcional Hacienda suele devolver entre 20 y 40 millones al año por este concepto, mientras que este año la cifra se multiplica

El dinero que se devuelve cada año a las EPSV vuelve a aparecer más adelante, cuando los socios cobran sus prestaciones y tributan por ellas en el IRPF. Es un efecto de calendario fiscal, no de pérdida económica. A diferencia de en Bizkaia y en Álava, este mordisco en las arcas de Gipuzkoa es más elevado. ¿Cuál es la razón? La implantación de las EPSV en nuestro territorio está muy generalizada. Según el informe del Gobierno Vasco, de los 251.311 vascos con una EPSV de empleo, 143.811 son guipuzcoanos, lo que representa un 57%, prácticamente el doble del peso que Gipuzkoa suele ostentar en el País Vasco. En este ámbito destacan entidades como Geroa, Lagun Aro, parte de Baskepensiones...

Buen tono empresarial

Dejando de lado este efecto de las devoluciones, desde Hacienda aseguran que las empresas guipuzcoanas están experimentando un buen año, pese a que la incertidumbre de la geopolítica internacional, la política proteccionista de Donald Trump con los aranceles, la debilidad de Alemania y Francia que afectan a las exportaciones o la competencia china sean una bomba de relojería. Las bases imponibles que las compañías presentan –los beneficios declarados antes de deducciones– han crecido. El capital contable –el patrimonio neto, lo que realmente vale una empresa una vez restadas sus deudas–, también. Lo mismo sucede con la cuota líquida –lo que la empresa paga finalmente a Hacienda después de aplicar todas las deducciones y bonificaciones–. Unas variables positivas que, defienden en el fisco, son coherentes con los indicadores económicos conocidos recientemente como las ventas de las empresas guipuzcoanas –un 2,3% de ascenso hasta agosto–, el buen momento del empleo y el consumo...

La cifra 30.826 millones de euros fue el patrimonio de las EPSV con Planes de Previsión en 2024 en Euskadi, un crecimiento del 7% respecto al año anterior.

Un mensaje positivo, de robustez del tejido empresarial, que contrasta con el comportamiento del Impuesto de Sociedades en Euskadi en general, que sufrirá una caída del 14,3% –249 millones menos que en el anterior ejercicio–, la segunda mayor caída desde la resaca de la crisis financiera. En este caso, los resultados financieros de las compañías en Bizkaia y en Álava están siendo peores. Además, su tejido empresarial es distinto.

Penetración Casi seis de cada diez vascos que atesoran una EPSV de empleo son de Gipuzkoa con entidades como Geroa o Lagun Aro

En Bizkaia hay una mayor presencia de grandes grupos empresariales y holdings financieros, además de sedes de multinacionales con una alta exposición a sectores energéticos y financieros –valga como ejemplo paradigmático el caso de Petronor–. Así, su recaudación es más volátil, porque depende de grandes empresas cuyos beneficios fluctúan mucho. En Álava, por su parte, atesoran una estructura más concentrada en pocas grandes industrias (automoción, energía...) y más dependencia de ciclos internacionales. Su dependencia de Mercedes es muy amplia y la recaudación es sensible a caídas sectoriales.

En Gipuzkoa, en cambio, predominan empresas industriales medianas y pequeñas, cooperativas y firmas de economía social. Los resultados son más estables y eso tiene su efecto en la recaudación, con menos altibajos. Por eso, Gipuzkoa suele mostrar una evolución más regular del impuesto, sin picos tan altos ni caídas tan bruscas. Cuando hay un fenómeno extraordinario –como las devoluciones de las EPSV–, el dato total se distorsiona, pero el comportamiento subyacente de las empresas es mucho más plano y sólido.

En definitiva, la caída de la recaudación no es el reflejo de una economía en retroceso, sino el resultado de un ajuste técnico derivado del funcionamiento fiscal de las EPSV. Detrás de las cifras hay un tejido empresarial que sigue generando beneficios, invirtiendo y manteniendo empleo. El reto será consolidar esa fortaleza en un entorno internacional incierto y mantener el pulso inversor.