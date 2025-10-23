Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Trabajadores del sector del Metal de una empresa guipuzcoana, un ámbito donde las EPSV tienen una gran implantación. Morquecho

El Impuesto de Sociedades cae en Gipuzkoa por devoluciones de récord en las EPSV de empleo

Hacienda no recauda menos porque las empresas estén débiles, sino al corregir los ingresos de las entidades de previsión, que no tributan pero a las que se retiene el dinero de forma temporal

Mikel Madinabeitia

Mikel Madinabeitia

San Sebastián

Jueves, 23 de octubre 2025, 00:05

Comenta

La recaudación del Impuesto de Sociedades caerá este año en Gipuzkoa un 10% por una devolución de récord que Hacienda tiene previsto realizar en relación ... a las Entidades de Previsión Social Voluntaria –EPSV– de empleo –las de las empresas–, un instrumento financiero que en la práctica no tributa –aunque el fisco retiene impuestos de forma temporal–. La Hacienda foral estima que esos reintegros serán de 100 millones y provocarán que el dinero obtenido en el impuesto que grava los beneficios empresariales vaya a la baja.

