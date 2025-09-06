Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Una inversora realiza operaciones de compraventa de criptomonedas en una tienda especializada de San Sebastián. ARIZMENDI

La cifra de guipuzcoanos que opera con criptomonedas se triplica en dos años

Cerca de setecientos contribuyentes declararon a Hacienda en 2024 por las ganancias o pérdidas generadas en la venta o el intercambio de este tipo de monedas digitales

Mikel Madinabeitia

Mikel Madinabeitia

San Sebastián

Sábado, 6 de septiembre 2025, 02:00

Las criptomonedas van ganando adeptos en Gipuzkoa. Si en 2022 y 2023 el número de contribuyentes que debía declarar a Hacienda las operaciones realizadas ... con estas monedas digitales no llegaba a las 300 personas, esa cifra se duplicó un año después. Según ha podido saber DV, la última campaña de la Renta –cerrada a 30 de junio y que analiza el ejercicio fiscal de 2024– ha aflorado a 672 guipuzcoanos que tuvieron ganancias o pérdidas patrimoniales con la venta, permuta o el intercambio de criptomonedas.

