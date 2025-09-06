La cifra de guipuzcoanos que opera con criptomonedas se triplica en dos años

Las criptomonedas van ganando adeptos en Gipuzkoa. Si en 2022 y 2023 el número de contribuyentes que debía declarar a Hacienda las operaciones realizadas ... con estas monedas digitales no llegaba a las 300 personas, esa cifra se duplicó un año después. Según ha podido saber DV, la última campaña de la Renta –cerrada a 30 de junio y que analiza el ejercicio fiscal de 2024– ha aflorado a 672 guipuzcoanos que tuvieron ganancias o pérdidas patrimoniales con la venta, permuta o el intercambio de criptomonedas.

La ganancia o pérdida se determina como la diferencia entre el valor de transmisión –precio de venta– y el valor de adquisición –precio de compra– de la criptomoneda. Tributa dentro del IRPF, concretamente en la base del ahorro, igual que las acciones, los fondos de inversión o los depósitos. Su cálculo se realiza, generalmente, aplicando el método FIFO (First In, First Out, primero en entrar, primero en salir). Es decir, se considera que se transmiten primero las criptomonedas que se adquirieron en primer lugar.

Con todo, hay alternativas para calcular el sistema de tributación y es precisamente lo que ha sucedido este año en Gipuzkoa, donde el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco –TSJPV– dio la razón a dos contribuyentes guipuzcoanos que pleitearon contra la Hacienda foral. El detonante del litigio es una inspección fiscal del ente foral en 2017 contra estos dos residentes fiscales en el territorio –pueden ser nacidos en Gipuzkoa o no–, que les obligó a declarar unas ganancias por valor de unos 300.000 euros –entre la cuota y los intereses– en divisas digitales con un método de gravamen que el fallo consideró incorrecto. Los demandantes habían abonado a las arcas forales una cantidad diferente utilizando otra forma de cálculo, mientras que desde Hacienda consideraban que a esa cifra pagada había que sumarle 296.189 euros más.

Desde el alto tribunal dictaron que el fisco no podía aplicar el FIFO porque este sistema no estaba recogido en su normativa, por lo que Hacienda ha tomado la iniciativa y ya está adaptando la ley para poder aplicar este instrumento tributario a partir del año que viene. De hecho, el fisco guipuzcoano será el primero en el ámbito estatal en actualizar su entramado tributario para especificar el método con el que se fiscalizarán las criptomonedas, tal y como ha adelantado este periódico.

A la hora de explicar por qué la cifra de contribuyentes que opera con criptomonedas en Gipuzkoa ha registrado un espectacular incremento del 140% en apenas un año, es difícil encontrar una explicación concreta. Expertos consultados, que prefieren mantenerse en el anonimato, apuntan hasta un puñado de factores. Por una parte, el mayor control fiscal que existe. La Hacienda foral dispone de cada vez más información gracias a los intercambios automáticos de datos con la Agencia Tributaria estatal y con las plataformas digitales internacionales. Muchos contribuyentes que antes no declaraban, ahora lo hacen por miedo a sanciones. Las fuentes consultadas también señalan un factor pedagógico. Es decir, las campañas de comunicación de la propia Hacienda han hecho más visible la obligación de declarar.

Razones

Aunque la fiscalización influye, también hay más personas que efectivamente compran o venden criptomonedas. La popularidad de plataformas accesibles desde el móvil y la percepción de oportunidad de inversión han atraído a perfiles nuevos.

Una mayor volatilidad de los precios también es un factor poderoso para explicar el mayor volumen de contribuyentes. Los movimientos bruscos del mercado entre 2023 y 2024 han generado tanto ganancias como pérdidas. Incluso quienes perdieron dinero han tenido que declararlo, y eso ha incrementado el número de contribuyentes.

Finalmente, la sentencia del TSJPV, fechada en enero, también ha podido influir en el sentido de que ha obligado a Hacienda a afinar sus criterios, lo que se ha podido traducir en más inspecciones y en un mayor control. De hecho, el caso de los contribuyentes guipuzcoanos que demandaron al fisco comenzó de esa forma, con una inspección fiscal.