La falta de acuerdo entre las eléctricas retrasa la petición de alargar la vida de Almaraz

Fumata negra en Almaraz. La Junta de Administradores de Almaraz-Trillo (CNAT) concluyó con la voluntad de las propietarias de pedir la solicitud de prórroga ... de la Central Nuclear de Almaraz pero sin un pacto cerrado. Al no existir consenso entre Iberdrola Generación Nuclear (52,6%), Endesa Generación (36%) y Naturgy (11,2%), no se podrá presentar una petición conjunta al Ministerio para la Transición Ecológica, requisito imprescindible para tramitar la extensión.

Fuentes de Iberdrola han trasladado su compromiso con la extensión de la vida de la planta extremeña. En la reunión se han analizado las operaciones de la central nuclear de Almaraz, donde se trabaja en el escenario de continuidad, manteniendo la instalación en perfectas condiciones técnicas, como ha reconocido recientemente WANO (Asociación Mundial de Operadores Nucleares), al otorgar el nivel de excelencia a la planta.

Respecto a la solicitud formal de continuidad los socios trabajan en la gobernanza para lanzarla cuanto antes al MITECO, con carácter previo a la entrega de documentación al Centro de Seguridad Nacional (CSN). Aun sin acuerdo, las propietarias deberán presentar al CSN antes de fin de mes la documentación legalmente requerida sobre el cierre.

Mientras Iberdrola, Endesa y Naturgy exprimen las negociaciones a contrarreloj para solicitar la ampliación de la vida útil de esta planta atómica, el Gobierno se mantiene, por el momento, firme en su postura de mantener el calendario como está y sin contrapartidas fiscales.

Energía para cuatro millones de hogares

El cierre de Almaraz I en 2027 -al que seguirá Almaraz II en 2028, Ascó I y Cofrentes en 2030, Ascó II en 2032 y Vandellós II y Trillo en 2035- es sólo la primera pieza de negociación de un tablero en el que confluyen los intereses de una guerra en múltiples frentes que trasciende a escala nacional e internacional más allá de la comarca de Campo Arañuelo. Por un lado, la pugna fiscal entre las dueñas de las centrales y el Ejecutivo; por otro, las presiones de Junts y ERC sobre las centrales de Tarragona y el discurso de la oposición frente a la política energética de Pedro Sánchez. Todo, en un momento geopolítico en el que el mundo vuelve a abrazar la tecnología nuclear para no depender del gas ruso mientras las variaciones bruscas de tensión han vuelto a poner en guardia a Red Eléctrica ante el riesgo de un nuevo apagón.

En paralelo a esta maraña de intereses cruzados, las cifras corroboran la importancia de la planta extremeña. Almaraz proporciona el 7% de la demanda eléctrica anual de España -el equivalente a cuatro millones de hogares-. Y, tras varios meses de impasse en el debate sobre el cierre o continuidad de la central y tras fracasar el acuerdo en la reunión de este martes, hay ahora dos fechas marcadas en rojo en el calendario que pueden decantar el futuro de la central en un sentido u otro: el 1 de noviembre, la fecha en la que las empresas deberán tramitar la parada definitiva; y marzo de 2026, cuando la decisión de desmantelamiento será ya irreversible.