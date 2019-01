Euskadi seduce a las inversiones extranjeras Arantxa Tapia, consejera del Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras, acompañada de Alex Arriola, director general de SPRI. El Financial Times reconoce al territorio y premia cuatro aspectos de la estrategia 'Invest' MIKEL MADINABEITIA Lunes, 28 enero 2019, 12:25

Euskadi ha estado acostumbrado desde siempre a los grandes desafíos. Hablamos de un territorio modesto que, sin embargo, no se arredra para competir ante los grandes. La innovación, la estrategia empresarial, la cultura del esfuerzo y los aciertos han marcado su trayectoria. Y eso se aprecia desde el extranjero. Vaya que sí. La revista Fdi Intelligence del grupo Financial Times ha vuelto a reconocer a Euskadi como un territorio atractivo para la inversión extranjera al premiar cuatro aspectos de la estrategia 'Invest in the Basque Country', del Grupo SPRI y del Gobierno Vasco. Hablamos del apoyo a las empresas ya instaladas, el programa público-privado de aceleración de startups Bind 4.0, los sistemas de incentivos, así como uno de los proyectos de captación de inversión extranjera en Euskadi, como ha sido el de la empresa estadounidense Viralgen.

Esta es la tercera vez consecutiva en la que esta prestigiosa publicación especializada reconoce esta labor. El pasado año situó a Euskadi entre las diez regiones europeas más atractivas del sur de Europa para la inversión extranjera y reconoció la estrategia de atracción de inversión extranjera 'Invest in the Basque Country' como una de las diez mejores de las regiones de tamaño medio de toda europa. Hace dos años Financial Times situó a Euskadi como la sexta mejor región europea para la inversión extranjera y destacó al País Vasco como la región de tamaño medio que ofrece mejor logística.

Así, Euskadi ha sido premiada por la revista fDi Magazine, especializada en el posicionamiento de mercados y flujos de inversión internacionales, entre 112 localizaciones mundiales. Como se ha indicado, el informe de los premios 'Strategy Awards' destaca al País Vasco en su estrategia de apoyo a las empresas de capital extranjero ya instaladas en Euskadi 'Aftercare', en su estrategia hacia las pymes y startups de las que destaca especialmente el programa Bind 4.0, en los incentivos a la implantación y en el apartado de proyectos logrados de gran interés, como es el caso del mayor centro de producción para terapia génica de Europa con la empresa de capital estadounidense Viralgen.

Mantener los centros de decisión

El apoyo a las empresas de capital extranjero ya instaladas en Euskadi, denominada estrategia 'Aftercare', trata de mantener los centros de decisión en Euskadi, lo que supone una intensa labor del equipo 'Invest in the Basque Country' del Grupo SPRI de visitas regulares a estas empresas para conocer sus necesidades, afianzarlas a través de una mayor colaboración con el ecosistema y participación en proyectos de I+D y en último caso evitar así posibles deslocalizaciones.

Actualmente hay en Euskadi más de 1.000 empresas con capital extranjero de más de 10 empleados que representan el 10% del total de empresas y ocuparon más de 52.000 empleos. La industria agrupa casi el 46% de las empresas de las inversiones extranjeras y su tamaño medio es mayor a la media. Estas empresas contribuyeron en 2015 con más de un 13% al PIB y un 9,9% del empleo en el periodo 2008-2015.

Por otra parte, la política industrial vasca tiene una especial incidencia en las pymes y la creación de startup. Así, el programa de aceleración de Bind 4.0, lanzado por el Gobierno Vasco y gestionado por SPRI hace ya tres años, ha sido premiado como un proyecto de interés por su incidencia también en la atracción de inversión extranjera. Prueba de ello es que en esta última edición se han recibido 524 candidaturas desde 64 países diferentes. Estas candidaturas han sido analizadas por 40 empresas tractoras vascas que han seleccionado a 32 startups con las que desarrollarán un total de 44 proyectos. De estas 32 empresas 13 son de fuera de Euskadi y 5 de ellas extranjeras.

El informe ha destacado también el sistema de incentivos al desarrollo de inversiones y, sobre todo, la consecución de proyectos de I+D en Euskadi. Este sistema de incentivos, entre los que hay que incluir también la fiscalidad, es el mismo que se ofrece a las empresas vascas y resulta también muy atractivo a empresas que se quieren instalar en Euskadi de capital extranjero.