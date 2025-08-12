Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Euskadi marca un récord histórico en junio con un 28% más de creación de empresas

Imanol Lizasoain

Imanol Lizasoain

San Sebastián

Martes, 12 de agosto 2025, 02:00

La creación de nuevas empresas en Euskadi registró en junio un incremento interanual del 28%, con un total de 329 sociedades mercantiles constituidas, lo que supone el mejor dato para ese mes en la serie histórica. Este crecimiento, que encadena cuatro meses consecutivos al alza, sitúa al País Vasco como la segunda comunidad con mayor aumento en la constitución de empresas, solo por detrás de la Comunitat Valenciana.

Por territorios, Bizkaia concentró 183 nuevas sociedades con una inversión de 11,17 millones de euros, seguida de Gipuzkoa con 98 empresas y 4,67 millones, y Álava con 48 sociedades y cerca de 5,80 millones. En el mismo mes, 98 empresas vascas cerraron sus puertas, un 5,8% menos que en junio de 2024, en su mayoría por cese voluntario.

