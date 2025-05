El apagón del 28 de abril evidenció la vulnerabilidad del sistema eléctrico español y puso sobre la mesa tanto los aciertos como las carencias del ... modelo actual. José Ignacio Hormaeche, director del Clúster de Energía de Euskadi, advierte que aunque muchas empresas industriales supieron reaccionar con solvencia gracias a sus sistemas de respaldo, la verdadera asignatura pendiente es estructural. Hormaeche defiende que el foco debe estar en fortalecer la red de transporte y distribución, no en que cada empresa intente resolver por su cuenta el problema.

-¿Cómo reaccionaron las empresas del sector energético al apagón del 28 de abril?

- Muchas de las empresas asociadas al clúster ofrecen precisamente los servicios o equipamientos que permiten mantener la actividad ante un corte, como grupos electrógenos o sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI). Lo que hemos visto es que, en general, las compañías que contaban con estos sistemas han respondido bien. Centros industriales, hospitales e instituciones han seguido operando gracias a esas medidas.

-¿Se puede decir que hay una mayor preocupación por los planes de contingencia?

-Sí, hay un refuerzo de esos planes. No es que antes se hicieran mal, pero ahora se están revisando, ajustando y afinando. Muchas empresas están aprovechando para chequear que todo está en orden. Se están haciendo más consultas, más revisiones, y hay mayor sensibilidad, no solo por el apagón, sino también por el contexto energético general de los últimos meses.

-¿Está la industria vasca bien preparada en términos de respaldo energético?

-En general sí. El nivel de mantenimiento y preparación de las infraestructuras críticas en Euskadi es alto. Las empresas saben que deben garantizar la continuidad de sus procesos, y muchas tienen soluciones de respaldo preparadas. Pero insisto: esto no debe ocultar el verdadero problema.

-¿Cuál es entonces el verdadero problema?

-Lo estructural. No podemos dejar que cada empresa intente resolver esto por su cuenta. Lo ocurrido demuestra que el déficit está en la red. Lo que hay que reforzar no es el generador de cada fábrica, sino el sistema de transporte y distribución a nivel estatal.

-¿Qué lección debería extraerse de este apagón?

-Más que una lección nueva, es la constatación de algo que ya venimos advirtiendo: si la red hubiera tenido inversiones más adecuadas, probablemente esto no habría ocurrido. Lo que más preocupa ahora no es tanto el corte en sí, sino el temor a que vuelva a pasar. Eso genera un efecto disuasorio sobre nuevas inversiones industriales.

-¿Se está gestionando bien el mix energético en España?

-El problema no es de generación. Tenemos una combinación diversa de fuentes, lo que es una ventaja. El problema está en cómo se gestiona e integra esa generación en la red. Y ahí es donde falta inversión, planificación y un marco normativo que facilite que esa red esté preparada para los retos actuales.

-¿Qué papel juega la regulación en este contexto?

-Fundamental. La estructura regulatoria actual no está permitiendo que las inversiones en red se hagan al ritmo necesario. No es un problema de las eléctricas, es que no se están dando las condiciones para que la red crezca y se modernice al mismo ritmo que las fuentes de generación y la demanda.