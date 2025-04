Confebask avisa tras la reforma fiscal: las empresas son «el pilar del bienestar social en Euskadi»

Confebask ha vuelto a reivindicar hoy el papel que juegan las empresas vascas no solo en el tejido económico de Euskadi, sino también su contribución ... a las arcas públicas y en consecuencia al bienestar social. Su presidenta, Tamara Yagüe, ha remarcado que las empresas vascas «son el pilar del progreso económico y del bienestar social en el País Vasco».

Lo ha hecho, este lunes en Bilbao durante la presentación del estudio elaborado por PwC para Confebask bajo el título 'Contribución de las empresasa vascas al progreso y bienestar social de Euskadi'. Una puesta en escena que se produce en un contexto en el que quedan muy pocas semanas para que se apruebe la reforma fiscal pactada por PNV, PSE y Podemos, y ante la que la patronal vasca se ha mostrado muy crítica por no ayudar a la competitividad del tejido productivo.

Yagüe ha resaltado un dato que lo resume todo, como es el hecho de que cerca del 70% (67%) del PIB vasco lo generan las empresas; es decir, que dos de cada tres euros de toda la riqueza se genera tiene su origen en la empresa vasca.

«Hablamos de más de 56.000 millones de euros generado por industrias, construcción, todo tipo de negocios, consultoras, oficinas, empresas grandes, pequeñas, medianas...que impulsan, día a día, nuestra economía y nuestro bienestar», ha recalcado.

La presidenta de Confebask ha incidido en que «hay un mensaje claro que queremos trasladar a toda la sociedad: sin una empresa que gane dinero, que obtenga beneficios, no hay empleo, no hay impuestos. Sin impuestos, no hay servicios públicos, léase hospitales, ikastolas, todo tipo de infraestructuras, RGI, servicios sociales ...etc».

Ha defendido que el estudio de PwC «es rotundo» porque las empresas vascas contribuyen con cerca de 12.000 millones de euros al año en impuestos a Euskadi (20.000 millones si se incluyen las cotizaciones a la Seguridad Social). Esto representa el 94% del gasto social consolidado en Euskadi. «Gracias a esa aportación se mantienen la educación, la sanidad, la protección social y las infraestructuras públicas».

656.500 empleos directos

El estudio también revela que las empresas vascas son el mayor empleador de Euskadi, ya que siete de cada diez empleos están sostenidos por el sector privado, lo que supone un total de 656.500 empleos directos. «Y lo hacen en las mejores condiciones de todo el Estado: mejor salario medio; menos horas, el 85% con contratos son indefinidos, y un porcentaje similar a jornada completa».

Además, Tamara Yagüe ha incidido en que crece el porcentaje de trabajadores con una percepción buena de sus condiciones laborales. «El 83% así lo cree, 10 puntos más que siete años antes». La presidenta de Confebask pone el acento en que «esto no es solo empleo, es estabilidad y futuro para miles de familias vascas».

Pero, además, asegura que las empresas vascas no son solo números. «También son compromiso. Dos de cada tres jóvenes que trabajan en Euskadi, lo hacen en empresas privadas. La empresa vasca lidera en todo el Estado los programas de prácticas y de formación dual, tanto en FP como universitarios. Algo que, desde luego, tiene que ver con que el paro juvenil se haya reducido un 22% en los últimos diez años».

Ha añadido que la empresa privada en Euskadi está también a la cabeza en digitalización de pymes y en reducción de emisiones. «Desde el año 2000, las empresas vascas han reducido un 24% sus emisiones de CO2, y seguimos invirtiendo en sostenibilidad, innovación y desarrollo».

Tamara Yagüe ha vuelto a mandar un mensaje a toda la sociedad del papel que juegan las empresas. «Necesitamos que la sociedad vasca sea consciente de esta evidencia: datos que alumbran un relato real y positivo sobre el papel de las empresas. Porque si las empresas tienen beneficios y crecen, crece Euskadi. Y si las empresas se debilitan, también lo hace nuestro modelo social».

«Necesitamos empresas, necesitamos empresarios y empresarias. Sin ellos, sin ellas, no seríamos lo que somos», ha recalcado.