Elkargi se compromete a ayudar a las empresas a ser «más resilientes» frente a la guerra comercial de Trump

El director general de Elkargi, Zenón Vázquez, ha asegurado que la entidad avalista y de garantía recíproca está comprometida a ayudar a las empresas a ... ser «más resilientes» ante el «momento de incertidumbre» que suponen los aranceles planteados por el presidente de EEUU, Donald Trump. Además, ha avanzado que Elkargi lanzará «un nuevo asesoramiento para la internacionalización desde el ámbito financiero». «Creemos que es importante diversificar, y trabajamos día a día desde ese activismo trabajando en estar más cerca de la empresa, en aportarle soluciones y de esa forma conseguir que las empresas sean más resilientes», ha asegurado.

Vázquez ha intervenido en el 35 Encuentro Empresarial de Elkargi, que bajo el título 'Quo Vadis Europa?', se ha celebrado este jueves en el Kursaal de San Sebastián. El dirigente de Elkargi ha considerado que «estamos en un momento de incertidumbre plena» ya que «cada día nos levantamos con un tuit o con un mensaje diferente, excéntrico». Ante ello, ha abogado por ayudar a las empresas «a ser más fuertes, más resilientes y ya, desde el activismo, realmente a actuar».

Respecto al plan público-privado anunciado por el lehendakari, Imanol Pradales, Vázquez ha señalado que el Gobierno Vasco está «haciendo todos sus esfuerzos» y, tras recordar que este pasado miércoles participaron en la reunión del Grupo para la defensa de la industria ante la situación de aranceles, ha insistido en que Elkargi «apoyará a la empresa en todo lo que podamos».

Finalmente, Zenón Vázquez se ha mostrado convencido de que «lo que necesitamos es más Europa» porque «Europa se puede sentar en una mesa con la India, con China y con Estados Unidos», pero «ningún país europeo solo puede sentarse ante la fragmentación». «Creo que es importante que tengamos una Europa y nosotros, con nuestras particularidades como Euskadi, tenemos que estar apoyando ese proyecto europeo para poder realmente dar respuesta a la incertidumbre y a las situaciones que se nos presentan», ha concluido.

Intervención de Letta

Entre las principales intervenciones en la jornada, ha destacado la del exprimer ministro italiano y presidente del Instituto Jacques Delors, Enrico Letta, que ha aprovechado este jueves la junta general de Elkargi en Donostia, una de las citas económicas del año en Euskadi, para apremiar a los países miembros de la Unión Europea a «no tener miedo a perder la identidad por abrirse al Viejo Continente» y responder así a la complicada coyuntura internacional que azota al mundo. Lo hizo en un vídeo de apenas diez minutos en el que ha conversado con el director general de Elkargi, Zenón Vázquez, sobre la actual política arancelaria de Donald Trump y cómo Europa tiene que responder al país norteamericano. «Europa se ha convertido en una colonia de Estados Unidos que tiene por objetivo dividir y fragmentar a la UE. Debemos estar integrados y poner en marcha políticas comunes para así tener un mercado financiero unido y único».

Letta también ha puesto en valor el regionalismo de cada país para dar respuesta a estos nuevos retos, y ha puesto como ejemplo su encuentro de hace un año con el lehendakari, Imanol Pradales, durante su visita a Euskadi. «Es fundamental empezar a construir ese mercado único europeo desde la base. De abajo hacia arriba. Teniendo en cuenta a los municipios, sus alcaldes y sus líderes autonómicos».

El 35 Encuentro Empresarial de Elkargi, la primera sociedad de garantía recíproca (SGR) de España, se ha celebrado en el palacio del Kursaal de Donostia bajo el título 'Quo Vadis Europa (Hacia dónde va Europa)', y ha contado con ponentes de peso como el exvicepresidente de la Comisión de Asuntos Económicos del Parlamento Europeo, José Manuel García-Margallo; el exasesor de la Casa Blanca y estratega internacional, Juan Verde; el ex alto representante de la UE para Asuntos Exteriores, Josep Borrel, y elprimer ministro de Italia, Enrico Letta, que ha comparecido a través de un vídeo.

Los tres invitados han coincidido en sus respectivas intervenciones que la decisión tomada ayer por Donald Trump de postergar 90 días la entrada de los aranceles atiende más a una «rectificación» que a una estrategia trabajada por parte del equipo del presidente de EE UU. «El bono americano a diez años ha subido al 4,5%, lo que demuestra que la política puesta en marcha por Trump se le ha ido de las manos y no le ha quedado otra que rectificar», han manifestado Borrel y García-Margallo.

Enrico Letta presentó en primavera del año pasado su informe de alto nivel sobre el futuro del mercado único, una de las piezas clave del proceso de integración europeo, titulado 'Much more than a market (Mucho más que un mercado)'. En él se recogen diferentes conclusiones como la introducción de una quinta libertad, mediante la cual se propone añadir a las cuatro libertades fundamentales de la UE (libre circulación de personas, bienes, servicios y capitales) una quinta: la libertad de investigar, explorar y crear sin limitaciones. Esta nueva libertad busca potenciar la economía del conocimiento y la innovación en Europa. El informe también identifica identifica la energía, las telecomunicaciones y los mercados financieros como sectores clave que requieren una mayor integración y desarrollo para mejorar la competitividad de la UE frente a potencias como Estados Unidos y China. ​

El tercer eje del documento sugiere la armonización de regulaciones mediante un código unificado que facilite a las empresas operar en toda la UE, reduciendo barreras administrativas y burocráticas. ​También plantea la transformación de la actual Unión de Mercados de Capitales en una Unión de Ahorros e Inversión, con el objetivo de movilizar capital privado que apoye las transiciones verde y digital. Asimismo, pone el foco en una estrategia industrial competitiva que permita a las empresas europeas crecer en tamaño y competir a escala global, incluyendo la simplificación del marco regulatorio y la integración financiera. Por último, Letta recomienda fomentar la creación de un mercado bursátil específico para empresas de alta tecnología, con el fin de captar inversión y fortalecer la autonomía estratégica en este sector.

Asesoramiento para la internacionalización

​Elkargi ha destacado que cerró el pasado 2024 con un récord de financiación a las empresas de 430 millones de euros, 10 más que en el ejercicio precedente (un 2,3% más). Además el presidente de la primera sociedad de garantía recíproca (SGR) de España, Lander Arteche, ha anunciado la hoja de ruta de Elkargi de cara a los tres próximos años, con el objetivo de aumentar esa financiación a empresas hasta los 500 millones de euros.

