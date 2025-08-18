Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Tres accidentes en solo hora y media complican el tráfico en la A-15 entre Hernani y Donostia
Sede del Banco de España en Madrid Óscar Chamorro

La deuda pública toca máximos de 1,69 billones pero modera su peso sobre el PIB al 103,4%

El endeudamiento de la Seguridad Social bate un nuevo récord por encima de 126.180 millones de euros

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Lunes, 18 de agosto 2025, 11:27

La deuda pública tocó en junio un nuevo máximo histórico, al superar los 1,69 billones de euros en términos absolutos, un 4% más respecto ... al mismo periodo de 2024. La evolución de esta tasa, una de las principales referencias con las que Bruselas mide si España está cumpliendo sus compromisos y reduce sus desequilibrios de acuerdo a las nuevas reglas fiscales, se ha disparado en un año en más de 65.131 millones. Pero el dinamismo de la economía española que ha permitido que la ratio sobre PIB se reduzca hasta el 103,4% del PIB, casi dos puntos con respecto al mismo mes de hace un año. El Gobierno prevé reducir la ratio de deuda sobre PIB hasta el 101,7% en el cierre de 2025.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Atrapan a varios domingueros de barbacoa en un río navarro con el riesgo por incendios en máximos
  2. 2

    Tres detenidos y cuatro ertzainas heridos tras una pelea en un bar de Donostia
  3. 3 El restaurante de San Sebastián que maravilla a Cenando con Pablo: «De calidad-precio no he visto nada igual»
  4. 4

    La alcaldesa de Ondarroa, de Bildu, denuncia la expulsión de un policía municipal de las txosnas
  5. 5

    ¿Aprobarías un psicotécnico como el que suspendió el 90% de los aspirantes a ertzaina? Compruébalo aquí
  6. 6 Atrapados 180 pasajeros en un tren en Navarra durante horas a más de 33 grados
  7. 7 Los saltos que cortan la respiración sobre el techo de San Sebastián con vista a la bahía de La Concha
  8. 8 Leire Martínez se reivindica con su voz
  9. 9

    250.000 guipuzcoanos pagarán 41 millones al no ajustarse la subida de precios al IRPF
  10. 10 Polémica en San Sebastián tras cobrarle suplemento de terraza por sentarse en un banco: «Para flipar»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La deuda pública toca máximos de 1,69 billones pero modera su peso sobre el PIB al 103,4%

La deuda pública toca máximos de 1,69 billones pero modera su peso sobre el PIB al 103,4%