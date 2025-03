La llegada a San Sebastián del nuevo ordenador de IBMSystem Two, y no la primera versión como se anunció en un principio, ha supuesto una ... agradable sorpresa y un impulso mayor a la apuesta de Euskadi, y Gipuzkoa en concreto, por convertirse en un referente mundial en computación cuántica. Donostia será la primera ciudad de Europa, y una de las cuatro del mundo en albergar este moderno ordenador.Esta tecnología será clave para abordar la transformación digital y dotar al País Vasco de una infraestructura científica de vanguardia que fortalecerá el ecosistema de ciencia, tecnología e innovación. La computación cuántica es una materia nada sencilla de entender.Quién mejor que Javier Aizpurua (San Sebastián, 1971), director de BasQ-Basque Quantum, para arrojar algo de luz sobre las bondades del System Two de IBM.

– San Sebastián va a ser la primera ciudad de Europa en tener este ordenador cuántico. ¿Qué supone para la capital guipuzcoana?

– Es una gran noticia tecnológica y científica que nos va permitir acceder al último grito en computación cuántica gracias al chip cuántico Heron de 156 cúbits.Este procesador va a permitir hacer cálculos de circuitos y algoritmos cuánticos de una manera mucho más precisa.Además, los errores se mitigan mucho mejor con este nuevo semiconductor, y permite resolver problemas más complejos. En definitiva, nos pone en la vanguardia de la computación cuántica, tanto en el acceso a las capacidades del chip, como en el desarrollo de los algoritmos que seremos capaces de hacer gracias a él.

– ¿Por qué IBM se decanta finalmente por la última versión de este ordenador cuántico?

– La decisión que ha tomado IBM no ha sido de última hora. Esto se lleva trabajando desde hace tiempo bajo la lupa del Gobierno Vasco,Diputaciones y todo el equipo de BasQ-Basque Quantum.Aunque en un principio estaba acordado traer el System One, resulta que esta tecnología avanza mucho en unos pocos meses. Comparado con lo que se firmó hace un año con IBM, el gigante estadounidense ha conseguido desarrollar un nuevo chip cuántico de última generación (System Two) que mejora todas las prestaciones de errores, de agilidad y rapidez. IBM es la primera interesada en que sus chips cuánticos sean explotados al máximo nivel, con el ecosistema y las capacidades que IBM ya ha constatado que hemos puesto en marcha en Donostia en los últimos años. Hemos sido capaces de desarrollar proyectos con IBM, tanto con sus investigadores como con los nuestros, que nos han dado buenos resultados.La propia IBM ha visto que aquí hay sustancia, por eso nos ha propuesto traer su última versión. Con esto no quiere decir que el System One se quedase obsoleto, pero no es comparable a las prestaciones del System Two. A IBM también le interesaba situar en Europa su primer ordenador de estas características.A lo largo de estos últimos meses hemos explotado el System One en remoto con muy buenos resultados.IBM lo que quiere ahora es darnos el siguiente paso tecnológico. De hecho, algunos de nuestros investigadores y estudiantes de doctorado ya han tenido la ocasión de lanzar procesos cuánticos en el System Two en remoto a los procesadores de Nueva York, y me dijeron que la diferencia es muy notoria. Se aprecia un salto en la calidad de los resultados. Es un avance tecnológico muy potente.

– San Sebastián y Gipuzkoa están atrayendo grandes proyectos de alto valor añadido. ¿Por qué somos un territorio tan atractivo? ¿Es tan solo una cuestión de costes? ¿Sale más barato poner en marcha este tipo de proyectos en Gipuzkoa?

– IBM decide desembarcar en Euskadi por la capacidad que tiene el ecosistema vasco, de tecnología cuántica en este caso. Tenemos todos los centros de excelencia, los centros de cooperación, las instituciones, pero es que además de esos centros de excelencia, que son los que construyen el camino hacia la innovación, tenemos un entramado de universidades y de capacidad formativa muy potente. Tenemos a las instituciones totalmente alineadas con este tejido productivo científico, además de un sistema innovador de impacto industrial, tanto de adoptadores de las tecnologías innovadoras como desarrolladores. San Sebastián es una ciudad de ciencia y eso atrae a IBM a desembocar aquí. A IBM no le interesa mano de obra barata o colocar su producto sin más. Lo que busca es que la utilización de su producto lleve a unos resultados espectaculares y así convertirse en un referente en el mundo. Es una colaboración simbiótica.

– ¿La llegada del ordenador cuántico de IBM puede ser una palanca para esa reindustrialización que deben acometer Europa y Euskadi?

– Creo que la adopción de una tecnología tan disruptiva como la del System Two puede ser una palanca hacia la innovación y un revulsivo para incentivar la apuesta tecnológica de las empresas del tejido industrial. Podrá resolver sus problemas de una manera más competitiva y desarrollar la propia tecnología cuántica para dar respuesta a nuevos problemas.

– ¿En qué nivel mundial se posiciona el Polo Cuántico de Gipuzkoa?

– El hecho de que el ordenador cuántico de IBM venga aquí creo que nos coloca incluso como más referente. Ya lo éramos en muchos temas de física de materia condensada, química, materiales, medicina, biociencias... Creo que esto nos coloca más en la punta de lanza de las tecnologías cuánticas. No solo hay que ser los mejores, hay que seguir siéndolo. Tenemos polos europeos en Munich o Países Bajos que son muy potentes y todos se caracterizan por una gran fortaleza del sistema de investigación fundamental. También ocurre lo mismo en Australia o Maryland.Y todos tienen una característica en común: Se asientan sobre unos cimientos de investigación fundamental muy, muy fuertes. Son grupos de investigación que han brillado con algún hallazgo en tecnologías cuánticas en su campo como átomos fríos, fotones... Han ido desarrollando un ecosistema de startups, de emprendimiento, de aplicaciones para otros agentes que necesitan de esos servicios.

– El edificio que iba a albergar el System One en Ibaeta está ya en su recta final. ¿Sufrirá alguna remodelación para albergar la última versión?

– No. Se lleva trabajando meses en esto. Ante las perspectivas de que finalmente recalase aquí el System Two, el equipo de arquitectos y la constructora ya contemplaron esta posibilidad y apuntalaron el hueco para el ordenador modificando incluso la estructura inicial del edificio. El cubículo está especialmente preparado para acoger la criogenia, la electrónica y el nuevo tamaño que tiene el System Two, que no habría entrado con el diseño original.

– ¿Ha aumentado el monto de la licitación para conectarse ahora al nuevo ordenador?

– Es el Gobierno Vasco el que cierra esos detalles. Pero podemos decir que IBM no nos ha pedido nada a cambio. Lo que hemos hecho ha sido fomentar el desarrollo de nuevos proyectos.El System Two nos permite abordar, además de los proyectos que ya habíamos empezado en remoto con la primera versión, ámbitos como los materiales, física de altas energías, o la mejora de la Inteligencia Artificial, avanzar y profundizar en nuevos proyectos como las biociencias, las ciencias de la salud, biomateriales...

– ¿La computación cuántica y la Inteligencia Artificial pueden ir de la mano o cada uno tiene que ir por su camino?

– La IA y la computación cuántica están destinadas a encontrarse y ayudarse la una a la otra. Uno de los grandes nichos de la computación cuántica es el tratamiento de datos de una manera más efectiva. A día de hoy, se están desarrollando algoritmos cuánticos especiales para poder hibridizar las necesidades de entrenamiento de la IA con la rapidez y la efectividad de la computación cuántica para hacer ese tratamiento de datos.