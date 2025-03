Las claves y obligaciones para acceder al nuevo plan renove vasco de coches y furgonetas a partir del próximo 1 de abril

A. Algaba Jueves, 27 de marzo 2025, 18:12 | Actualizado 18:29h. Comenta Compartir

El Gobierno Vasco ha presentado este jueves el nuevo programa de ayudas para adquirir coche nuevo menos contaminante. El programa se ha denominado 'Vehículos de Menos Emisiones', con el objetivo de avanzar en la descarbonización inteligente del sector del transporte mediante la sustitución efectiva de turismos y furgonetas por otros vehículos de menos emisiones. El programa otorgará ayudas de hasta 3.500 euros para sustituir el vehículo actual por uno nuevo con emisiones inferiores a 125 g/km para turismos y 150 g/km para furgonetas, siendo obligatorio achatarrar el vehículo viejo. Se estima que la reducción media de emisiones de CO2 por sustitución de coche (turismo) será superior al 30%.

Este nuevo programa de ayudas contará con una dotación inicial (ampliable) de 5 millones de euros de fondos propios destinados a subvencionar vehículos adquiridos a partir del 1 de abril de 2025. De esta forma, se amplían las ayudas para reducir las emisiones del transporte por carretera, complementando la oferta más allá del vehículo eléctrico. El programa de ayudas 'Vehículos de Menos Emisiones' sitúa a Euskadi a la vanguardia europea, con uno de los programas de estas características más completos y avanzados de la UE.

Podrán acceder a esta subvención los vehículos turismo o furgonetas de estas características: eléctricos puros e híbridos enchufables, de autonomía extendida, GLP (gases licuados del petróleo), gas natural, gasolina o gasóleo, con emisiones de CO2 inferiores a 125 g/km para los coches, y de 150 g/km para las furgonetas que se adquieran a partir del 1 de abril de 2025.

En todo caso, será obligatorio el achatarramiento del vehículo antiguo para hacer efectiva la sustitución y optar a la ayuda de hasta 3.500 euros por vehículo. El precio máximo del nuevo vehículo, con carácter general, no podrá ser superior a los 40.000 euros para los turismos y 75.000 euros para los turismos de hidrógeno.

Las ayudas se aplicarán a aquellas adquisiciones realizadas a partir del 1 de abril, siempre y cuando la compra esté realizada y pagada en su integridad a partir de esa fecha. Las ayudas podrán solicitarse en la página web del Ente Vasco de la Energía.

Las claves del programa de ayudas

- Actuaciones subvencionables:

Adquisición de vehículos ligeros, nuevos o de demostración, pertenecientes a las categorías de vehículos M1 (turismos) y N1 (furgonetas):

• con emisiones de CO2 inferiores a 125 g/km para vehículos de categoría M1

• con emisiones de CO2 inferiores a 150 g/km para vehículos de categoría N1.

Se consideran vehículos de demostración los vehículos con hasta nueve meses de antigüedad, contada desde su primera matriculación hasta la fecha de la factura de compraventa.

Los vehículos objeto de subvención podrán ser eléctricos puros, híbridos enchufables, de autonomía extendida, propulsados por gases licuados de petróleo (GLP), gas natural, gasolina o gasóleo.

Algunos de los vehículos de 125 g/km subvencionables serían: Volkswagen Golf, Seat León, Audi A3, Peugeot 508. Hay más de 900 modelos/versiones de vehículos (M1) para elegir.

Estos coches podrían acceder a todas las Zonas de Bajas Emisiones de Euskadi.

Obligaciones a cumplir por el comprador

Resulta obligatorio el achatarramiento de un vehículo que cumpla con las siguientes condiciones:

• El solicitante de la ayuda debe ser propietario del vehículo.

• El achatarramiento del vehículo debe producirse a partir del 1 de abril de 2025.

• Debe ser de categoría M1 o N1.

• Debe constar el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica, debidamente abonado, al menos desde 2024 en un municipio de la CAE; y finalmente,

• El vehículo achatarrado debe cumplir con una de las dos siguientes condiciones:

1- tener una antigüedad igual o superior a 20 años (contados desde su primera matriculación hasta la fecha de achatarramiento), o

2- Emitir más de 175 g CO2/km en el caso de vehículos de categoría M1 y más de 200 g CO2/km en el caso de vehículos de categoría N1.

Cuantía de las ayudas

3.500 euros por vehículo con un límite de como máximo del 20% del coste subvencionable del vehículo adquirido.

Precio máximo del vehículo adquirido

El precio del vehículo adquirido, en el caso de los M1 no podrá superar los 40.000 euros (IVA e impuestos de matriculación NO incluidos). En el caso de vehículos M1 de hidrógeno, el precio máximo asciende a 75.000 euros (IVA e impuestos de matriculación NO incluidos). En el caso de vehículos N1, no aplica ningún precio máximo.

Límites por beneficiario

Como máximo, un vehículo por cada persona física y tres vehículos por cada persona jurídica solicitante de la ayuda.

- Compatibilidad con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos:

• Compatibles siempre que, consideradas en su conjunto, supongan un porcentaje de ayuda igual o inferior al 70% del coste subvencionable.

Plazo de presentación de solicitudes

• La fecha de compra del vehículo deberá ser a partir del 1 de abril, es decir, todo vehículo que se haya comprado a partir del 1 de abril entra en el programa de ayudas.

• El programa para la recepción de solicitudes se abrirá el 1 de abril .

• Plazos del programa: desde la apertura (1 de abril) y hasta el 15 de septiembre de 2025 o el agotamiento presupuestario de la convocatoria. Las solicitudes se examinarán, y tras ello se tramitarán conforme a su orden de presentación, sin embargo, se resolverán en la medida y en el orden en que queden correctamente formalizadas y completadas.

Tramitación administrativa

• La tramitación de la ayuda se realizará en una única fase, una vez ejecutada la compra del vehículo.

• El vehículo deberá estar comprado, facturado y pagado en su totalidad a partir del 1 de abril. No se admitirán señales de pago ni anticipos.