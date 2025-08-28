Los carburantes en Gipuzkoa marcan nuevos mínimos antes de la operación retorno

Quedan pocos días para que muchos guipuzcoanos vuelvan al territorio después de las vacaciones de verano. Una operación retorno que está acompañada por la cuarta ... semana consecutiva de bajada de los precios de los carburantes. Este jueves el litro de gasolina (sin plomo 95) cuesta 1,511 euros, mientras que la misma cantidad de diésel (gasóleo A) tiene un costo de 1,446 euros.

Estos precios, además, son de los más bajos de todo el verano, según los datos de portales especializados. En Gipuzkoa el litro de gasolina se ha abaratado, desde el 28 de julio, en un 0,2%. Una bajada aún más notoria en el caso del diésel, que acumula una reducción intermensual de casi el 2%. Por otro lado, para hallar un precio más bajo que el registrado este jueves hay que irse a mediados de junio.

Esta tendencia de disminución de costes se ha asentado durante todo el año. Desde enero el gasóleo A se ha abaratado en un 5,1%, mientras que el del sin plomo 95 se ha reducido en un 5,5%. Es más, con respecto al año pasado, los precios del diésel y de la gasolina han bajado en un 2,4% y en casi el 6%, respectivamente.

83 euros para un depósito de gasolina

Pero, a pesar del abaratamiento sustancial de ambos carburantes, la gasolina sigue siendo más cara que el diésel. Esto se ve en lo que cuesta llenar un depósito medio de 55 litros. Para llenarlo del todo del primer tipo, un conductor gastaría unos 83 euros, mientras que en el segundo caso se desembolsaría 79 euros.

Por otro lado, en comparación con el mismo día del año pasado, cabe mencionar que llenar un depósito de diésel al completo es dos euros más barato (el 28 de agosto el depósito de este carburante costaba 81 euros), mientras que el depósito de gasolina es cinco euros más barato que hace año.