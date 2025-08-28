Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La operación retorno vuelve a provocar siete kilómetros de retenciones en la AP-8
Llenar un depósito completo de gasolina cuesta 83 euros. Juan Marín

Los carburantes en Gipuzkoa marcan nuevos mínimos antes de la operación retorno

El litro de gasolina y diésel acumulan la cuarta semana consecutiva de bajadas y alcanzan los 1,511 y 1,446 euros, respectivamente

Diego Fernández Tortosa

San Sebastián

Jueves, 28 de agosto 2025, 18:43

Quedan pocos días para que muchos guipuzcoanos vuelvan al territorio después de las vacaciones de verano. Una operación retorno que está acompañada por la cuarta ... semana consecutiva de bajada de los precios de los carburantes. Este jueves el litro de gasolina (sin plomo 95) cuesta 1,511 euros, mientras que la misma cantidad de diésel (gasóleo A) tiene un costo de 1,446 euros.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Las dos influencers de San Sebastián que se cuelan en la lista de Forbes
  2. 2

    Denuncian que una mujer y sus cuatro hijos duermen en la calle en Donostia
  3. 3

    Sorprenden a un ladrón abusando sexualmente de un poni en Bizkaia
  4. 4

    Sancionan al Zmare con 170.857 euros por dedicar a hostelería más espacio del autorizado
  5. 5 La Liga denuncia a la Real por un cántico clásico
  6. 6 Fallece a los 51 años el exciclista profesional Peio Arreitunandia
  7. 7 Carlos Soler jugará cedido un año en la Real Sociedad
  8. 8 El extraño fenómeno que ha multiplicado por diez la presencia de pulpos en Reino Unido y está arruinando a los pescadores
  9. 9

    Un admirador de Silva que debutó en Anoeta y que se inspira en Oyarzabal
  10. 10 Polémica en un pueblo de Navarra por el cartel del Día de la mujer: «Es machista»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Los carburantes en Gipuzkoa marcan nuevos mínimos antes de la operación retorno

Los carburantes en Gipuzkoa marcan nuevos mínimos antes de la operación retorno