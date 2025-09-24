CAF debe abonar el plus de antigüedad a más de 1.500 trabajadores del colectivo de titulados
El Tribunal Supremo da la razón al Comité de Empresa de la empresa beasaindarra, que reclamaba el complemente para los trabajadores con estudios universitarios
Miércoles, 24 de septiembre 2025, 07:41
El Tribunal Supremo ha dado la razón al comité de empresa de CAF y la compañía beasaindarra deberá abonar el plus de antigüedad al personal ... titulado, que engloba a más de 1.500 empleados. Según indica LAB, el personal con estudios universitarios que desempeña su labor en CAF no tenía ningún tipo de plus ligado a la antigüedad en la empresa.
LAB indica que llevaba décadas intentando solucionar esta anomalía, ya que explica que aunque tanto el convenio siderometalúrgico de Gipuzkoa como el propio convenio de CAF recogían ese concepto de antigüedad, la dirección de la compañía se negaba a abonar la cantidad correspondiente por cada quinquenio acumulado en la empresa.
Por ello, en abril del año 2023 el comité de empresa, a iniciativa de LAB, inicio un proceso judicial para reclamar la aplicación de este concepto. Tras diversos sentencias y recursos, finalmente la sala de lo social del Tribunal Supremo ha zanjado la cuestión dando la razón al comité de empresa. Además, no cabe recurso contra este última resolución.
