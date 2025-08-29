Directo | Darderi - Alcaraz
40 - 15
El passing shot de Carlos Alcaraz se va fuera
30 - 15
La volea de Carlos Alcaraz se va fuera
15 - 15
El revés de Carlos Alcaraz se va fuera
0 - 15
Saque liftado de Carlos Alcaraz, Luciano Darderi no puede precisar el resto y la bola se va fuera
Luciano Darderi suma su segundo juego del set y da la sensación de que Alcaraz se ha dejado ir un poco ahora buscando concentrar sus esfuerzos y en sus turnos de saque una vez logrado el break.
2 - 4[ SET 2 ]
Carlos Alcaraz estrella su golpe de derecha en la red
40 - 15
Saque liftado de Luciano Darderi, Carlos Alcaraz no puede precisar el resto y la bola se va fuera
30 - 15
Con un efectivo passing shot desde el centro de la pista, Luciano Darderi supera a Carlos Alcaraz y gana el tanto
15 - 15
El golpe de derecha de Luciano Darderi se va fuera
15 - 0
El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera
Alcaraz logra confirmar el break conseguido en el juego anterior y lo ha hecho en su juego más comprometido del partido. El español ha tenido que afrontar su primera bola de rotura en contra, aunque finalmente ha superado este delicado momento antes de incrementar su ventaja en la segunda manga.
1 - 4[ SET 2 ]
Segundo servicio liftado de Carlos Alcaraz, Luciano Darderi no puede precisar el resto y la bola se va fuera
40 - AD
Ace de Carlos Alcaraz con un saque liftado que no puede devolver Luciano Darderi
40 - 40
El passing shot de Luciano Darderi se va fuera
BOLA DE BREAK PARA DARDERI !!! Primera del partido para el tenista italiano
AD - 40
El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera
40 - 40
Carlos Alcaraz falla su segundo servicio, doble falta
40 - AD
Saque liftado de Carlos Alcaraz, Luciano Darderi no puede precisar el resto y la bola se va fuera
40 - 40
Carlos Alcaraz estrella su golpe de derecha en la red
30 - 40
Carlos Alcaraz estrella su golpe de derecha en la red
15 - 40
Carlos Alcaraz con una volea cercana a la red consigue el punto
15 - 30
Luciano Darderi estrella su golpe de revés en la red
15 - 15
Luciano Darderi estrella su golpe de revés en la red
15 - 0
Carlos Alcaraz estrella su golpe de revés en la red
El número 2 de la ATP consigue romper el saque de su rival por primera vez en el segundo set y se sitúa ya con una importante ventaja.
BREAK DE CARLOS ALCARAZ !!!
1 - 3[ SET 2 ]
Luciano Darderi estrella su golpe de revés en la red
Cuarta bola de rotura en este juego para Alcaraz !!!
40 - AD
Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Luciano Darderi y consigue el punto
40 - 40
Luciano Darderi falla su segundo servicio, doble falta
AD - 40
El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera
40 - 40
Remate desde el centro de la pista de Luciano Darderi que no da opciones a Carlos Alcaraz
30 - 40
Saque liftado de Luciano Darderi, Carlos Alcaraz no puede precisar el resto y la bola se va fuera
15 - 40
Segundo servicio liftado de Luciano Darderi, Carlos Alcaraz no puede precisar el resto y la bola se va fuera
TRES BOLAS DE BREAK PARA ALCARAZ !!! Son sus primeras oportunidades en este segundo parcial.
0 - 40
Luciano Darderi falla su segundo servicio, doble falta
0 - 30
Carlos Alcaraz con una volea cercana a la red consigue el punto
0 - 15
Luciano Darderi falla su segundo servicio, doble falta
No lo había explotado mucho hasta el momento, pero Alcaraz, que estaba sirviendo ya con mucho acierto, ha encontrado dos saques directos consecutivos con los que ha conseguido abrochar un nuevo juego.
1 - 2[ SET 2 ]
Ace de Carlos Alcaraz con un saque liftado que no puede devolver Luciano Darderi
15 - 40
Ace de Carlos Alcaraz con un saque liftado que no puede devolver Luciano Darderi
15 - 30
Saque liftado de Carlos Alcaraz, Luciano Darderi no puede precisar el resto y la bola se va fuera
15 - 15
Segundo servicio liftado de Carlos Alcaraz, Luciano Darderi no puede precisar el resto y la bola se va fuera
15 - 0
El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera
Vuelve a sumar un juego Luciano Darderi y trata de animarse el italiano, consciente de que tiene que intentar aguantar en este segundo set, ganando especialmente sus turnos de saque.
1 - 1[ SET 2 ]
Ace de Luciano Darderi con un saque liftado que no puede devolver Carlos Alcaraz
40 - 30
Luciano Darderi estrella su golpe de derecha en la red
40 - 15
El revés de Carlos Alcaraz se va fuera
30 - 15
Saque liftado de Luciano Darderi, Carlos Alcaraz no puede precisar el resto y la bola se va fuera
15 - 15
Saque liftado de Luciano Darderi, Carlos Alcaraz no puede precisar el resto y la bola se va fuera
0 - 15
Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Luciano Darderi y consigue el punto
Alcaraz comienza con un juego en blanco el segundo set y este es el tercero consecutivo que logra. Parecía que el italiano estaba mejorando sus prestaciones, pero lo cierto es que ahora vuelve a estar totalmente noqueado ante el empuje del murciano.
0 - 1[ SET 2 ]
Saque liftado de Carlos Alcaraz, Luciano Darderi no puede precisar el resto y la bola se va fuera
0 - 40
Saque liftado de Carlos Alcaraz, Luciano Darderi no puede precisar el resto y la bola se va fuera
0 - 30
Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Luciano Darderi y consigue el punto
0 - 15
Saque liftado de Carlos Alcaraz, Luciano Darderi no puede precisar el resto y la bola se va fuera
Alcaraz sigue a un nivel tremendo de juego y confianza y está arrollando de momento a todos sus rivales en estas primeras rondas del Grand Slam neoyorkino.
Incontestable el dominio del actual número 2 de la ATP en este primer set de la contienda. El español ha dominado los intercambios, obligando a defenderse constantemente a un jugador que se siente más cómodo atacando.
CARLOS ALCARAZ SE LLEVA EL PRIMER SET !!!
2 - 6[ SET 1 ]
Luciano Darderi estrella su golpe de derecha en la red
TRES BOLAS DE SET PARA CARLITOS ALCARAZ !!! Eso sí, al resto...
0 - 40
El golpe de derecha de Luciano Darderi se va fuera
0 - 30
El golpe de derecha de Luciano Darderi se va fuera
0 - 15
Luciano Darderi estrella su golpe de derecha en la red
Alcaraz le devuelve ahora a Darderi el juego en blanco y el español se sitúa a un solo juego de poder adjudicarse el primer set del encuentro.
2 - 5[ SET 1 ]
El passing shot de Luciano Darderi se va fuera
0 - 40
Remate desde el centro de la pista de Carlos Alcaraz que no da opciones a Luciano Darderi
0 - 30
Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Luciano Darderi y consigue el punto
0 - 15
Saque liftado de Carlos Alcaraz, Luciano Darderi no puede precisar el resto y la bola se va fuera
Va creciendo poco a poco Luciano Darderi tras verse claramente superado en el inicio del partido y el tenista de origen argentino logra ahora un juego en blanco.
2 - 4[ SET 1 ]
Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Luciano Darderi que supera a Carlos Alcaraz y consigue el punto
40 - 0
El passing shot de Carlos Alcaraz se estrella en la red
30 - 0
Carlos Alcaraz estrella su golpe de derecha en la red
15 - 0
Segundo servicio liftado de Luciano Darderi, Carlos Alcaraz no puede precisar el resto y la bola se va fuera
Espectacular Carlos Alcaraz !!! El español encandila al público neoyorkino con grandes puntos, especialmente el último, superando a Darderi con un gran passing tras atraerlo previamente a la red.
1 - 4[ SET 1 ]
Con un efectivo passing shot desde el centro de la pista, Carlos Alcaraz supera a Luciano Darderi y gana el tanto
0 - 40
Segundo servicio liftado de Carlos Alcaraz, Luciano Darderi no puede precisar el resto y la bola se va fuera
0 - 30
El golpe de derecha de Luciano Darderi se va fuera
0 - 15
Saque liftado de Carlos Alcaraz, Luciano Darderi no puede precisar el resto y la bola se va fuera
Luciano Darderi logra inaugurar su casillero de juegos y el transalpino logra tomarse un pequeño respiro tras el arrollador inicio de Alcaraz.
1 - 3[ SET 1 ]
Carlos Alcaraz estrella su golpe de derecha en la red
40 - 15
Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Luciano Darderi que supera a Carlos Alcaraz y consigue el punto
30 - 15
Saque liftado de Luciano Darderi, Carlos Alcaraz no puede precisar el resto y la bola se va fuera
15 - 15
El golpe de derecha de Luciano Darderi se va fuera
15 - 0
El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera
Luciano Darderi es un juegador agresivo, que no rehuye el intercambio, pero esa es una de las grandes bazas de un Alcaraz que está dominando con mucha autoridad casi todos los peloteos.
Carlos Alcaraz confirma el break conseguido en el juego anterior y lo cierto es que está siendo un inicio de partido bastante plácido para el ganador de este US Open en 2022.
0 - 3[ SET 1 ]
Saque liftado de Carlos Alcaraz, Luciano Darderi no puede precisar el resto y la bola se va fuera
15 - 40
Carlos Alcaraz estrella su golpe de revés en la red
0 - 40
Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Luciano Darderi y consigue el punto
0 - 30
Saque liftado de Carlos Alcaraz, Luciano Darderi no puede precisar el resto y la bola se va fuera
0 - 15
Segundo servicio liftado de Carlos Alcaraz, Luciano Darderi no puede precisar el resto y la bola se va fuera
El tenista de El Palmar consigue romper el saque del jugador italiano a las primeras de cambio y cabalga ya con ventaja en este primer parcial del partido.
BREAK DE CARLITOS ALCARAZ !!!
0 - 2[ SET 1 ]
Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Luciano Darderi y consigue el punto
Segunda opción de break para Alcaraz !!!
40 - AD
El golpe de derecha de Luciano Darderi se va fuera
40 - 40
Saque liftado de Luciano Darderi, Carlos Alcaraz no puede precisar el resto y la bola se va fuera
BOLA DE BREAK PARA ALCARAZ !!! Le llega al español la primera oportunidad del partido para romper el saque de su rival.
40 - AD
Luciano Darderi falla su segundo servicio, doble falta
40 - 40
Luciano Darderi falla su segundo servicio, doble falta
40 - 30
Segundo servicio liftado de Luciano Darderi, Carlos Alcaraz no puede precisar el resto y la bola se va fuera
30 - 30
El golpe de derecha de Luciano Darderi se va fuera
30 - 15
El revés de Luciano Darderi se va fuera
30 - 0
El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera
15 - 0
El revés de Carlos Alcaraz se va fuera
Carlitos Alcaraz se adjudica el primer juego del partido sin excesivas dificultades.
0 - 1[ SET 1 ]
Impresionante passing shot de Carlos Alcaraz desde el fondo de la pista supera a Luciano Darderi y le sirve para ganar el punto
15 - 40
El revés de Luciano Darderi se va fuera
15 - 30
Ace de Carlos Alcaraz con un saque liftado que no puede devolver Luciano Darderi
15 - 15
Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Luciano Darderi y consigue el punto
15 - 0
El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera
Este será el primer duelo en partido oficial entre estos dos jugadores que acaban de saltar a la imponente pista Arthur Ashe para realizar los ejercicios de calentamiento.
El italiano de origen argentino ha eclosionado este año consiguiendo tres títulos ATP, tras imponerse en los torneos de Umag, Bastad y Marrakech. Y solo Carlos Alcaraz (6) ha conseguido más títulos que él a lo largo de la temporada.
Por su parte, Luciano Darderi ocupa actualmente el 34º puesto del ranking ATP y afronta su segunda participación en el Open USA tras caer en primera ronda el año pasado.
Carlos Alcaraz ha alcanzado la final en los siete últimos torneos que ha disputado y no falla desde que cayera a manos de Jack Draper en las semifinales del Masters 1000 de Indian Wells.
El murciano atesora este año victorias en Roland Garros, los Masters 1000 de Roma, Montecarlo y Cincinatti, además de los torneos de Rotterdam y Queen´s. Disputó, a su vez, las finales en Wimbledon y el Conde de Godó de Barcelona.
Alcaraz espera cerrar el año a buen nivel tras una temporada de ensueño en la que ya ha conseguido seis títulos, igualando la mejor cifra en cuanto a campeonatos de su trayectoria (también seis en 2023).
El jugador de El Palmar aspira a recuperar también el número 1 de la ATP a la conclusión de este torneo, aunque para ello tendría que hacerse con el título y, de no conseguirlo, dependería del resultado que consiga Jannik Sinner, el jugador que comanda ahora mismo el ranking.
Carlitos Alcaraz busca conseguir la que sería su segunda corona en Nueva York después de haber conquistado el título en 2022 y alcanzar las semifinales en 2023.
El tenista español busca su pase a los octavos de final de este último Grand Slam de la temporada por cuarta vez en su trayectoria, la primera desde 2023.
Buenas tardes !!! Bienvenidos a la retransmisión del partido de tercera ronda del US Open entre Carlos Alcaraz y Luciano Darderi. ¿Preparados? Comenzamos…
