«Soy todo un sibarita, me encanta la trufa»

- ¿Qué le gusta hacer además de jugar a remonte?

- Me encanta la gastronomía, me vuelve loco. Soy todo un sibarita a la hora de comer.

- ¿Es cocinillas?

- Me defiendo un poco, lo que mejor manejo es la parrilla. En 2000 tuve un restaurante con mis hermanos en Huarte.

- ¿Plato preferido?

- La trufa.

- ¿Suele ir a cogerlas?

- No, yo suelo ir a comer.

- ¿Y a por setas al monte?

- Tampoco.

- ¿Carne o pescado?

- Pescado.

- ¿El que más le gusta?

- El mero.

- ¿Bebida?

- Vino tinto. Soy de trago largo, me inclino por vinos que no sean muy duros.

- ¿Es cazador?

- No, y eso es raro en un pelotari. Una temporada me dio por ser escopetero, pero luego lo deje. Pasaba el mes de octubre y venía del monte con cinco kilos de más. Estaba todo el día comiendo en la chabola.

- ¿Se maneja en internet?

- Sí, bastante bien.

- ¿Tiene Facebook o Twitter?

- Ambos, pero no soy un loco que está todo el día pendiente.

- ¿Vive pendiente del móvil?

- Lo uso frecuentemente, pero no me obsesiona.

- ¿Playa o montaña?

- Doneztebe.

- ¿Ultimo libro que ha leído?

- No sin mi hija.

- ¿Recuerda la última película que ha visto?

- No he visto una película hace más tiempo que el copón. Me da pereza ir al cine.

- ¿Es futbolero?

- Me gusta el fútbol, pero odio el ambiente que lo rodea.

- ¿De qué equipo es?

- Ahora soy del Real Madrid, porque está Julen Lopetegi. En casa me dicen que soy un traidor. Yo he sido siempre del Athletic porque mi aita era del Athletic.

- ¿Ha estado en algún campo?

- En muchos, en el Bernabéu, en el Camp Nou viendo la Champions, en Anoeta, en El Sadar.

- ¿Cristiano o Messi?

- Messi.

- ¿Cuánto tiempo dedica al día a ver televisión?

- Poco, normalmente veo reportajes o documentales.

- ¿Gran Hermano o El Conquis?

- Seguí la primera edición de El Conquis, pero no he vuelto a ver más. Cada vez se parece más a Gran Hermano.

- ¿Qué ha estudiado?

- Administrativo. Hice hasta quinto de Formación Profesional y me quedaron algunas asignaturas. No he tenido fundamento para acabar, pero fui capaz de aprender euskera en un barnetegi. Ahora tengo que aprender inglés. Me encanta viajar, saber donde piso y hablar con la gente allá donde vaya.

- ¿Dónde ha estado de vacaciones recientemente?

- En Ondarroa.

- ¿Y a dónde tiene previsto hacerlo próximamente?

- No lo sé, mi mujer también es muy viajera. Le gustaa Marruecos. A mí me encanta México. He estado también en China, Brasil...

- ¿Qué coche tiene?

- Un Peugeot de siete plazas, antes tuve un Audi A6. Ya se me pasó la tontería de los coches.

- ¿Cuándo fue la última vez que se fue de juerga?

- El sábado pasado. Hicimos la despedida de los remontistas y nos juntamos 45 en el restaurante Zuharri de Galarreta.