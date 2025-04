Larrazabal remonta a Darío del 20-14 al 20-22 y roza las semifinales

El marcador electrónico del frontón de Labastida se apagó con el 12-11 favorable a Darío frente a Larrazabal en el partido del grupo A ... del Manomanista de Primera disputado este viernes ante un graderío lleno con más de 600 espectadores. La interrupción del juego duró seis minutos, el tiempo necesario para encontrar un marcador manual, de esos que nunca fallan. El parón repercutió negativamente en un Iker Larrazabal que acababa de igualar a 10 después de ir seis tantos por detrás en el 10-4. Po fin pegaba atrás y dominaba por completo.

Pero no se le fue la luz únicamente al marcador. También se le apagó a Larrazabal. Dos derechazos suyos fuera y un zurdazo que los jueces dieron falta al ver que rozó por lo menos la línea de contracancha aliviaron a Darío, quien aprovechó esas facilidades para poner de nuevo el encuentro a su favor 20-14. Parecía que el de Ezcaray había hecho lo más difícil. No. Vuelve a quedar demostrado que no cabe cantar victoria hasta llegar a 22.

Darío 20 - 22 Larrazabal Tiempo de juego: 72 minutos y 26 segundos, incluidos los seis del parón por la avería en el marcador electrónico.

Pelotazos a buena: 280.

Tantos de saque: Darío, 4. Larrazabal, 4.

Faltas de saque: Darío, 0. Larrazabal, 0.

Tantos en juego: Darío, 8. Larrazabal, 11.

Tantos perdidos: Darío, 7. Larrazabal, 8.

Marcador (primera cifra para Darío): 0-1, 4-1, 4-3, 6-3, 6-4, 10-4, 10-10, 12-10, 12-11, 16-11, 16-12, 17-12, 17-14, 20-14 y 20-22.

Botilleros: Asier Gómez con su hermano Darío y Koldo Iriarte con Iker Larrazabal.

Momios de salida: a la par con tendencia por Darío.

Incidencias: lleno en el frontón de Labastida. Entre 600 y 700 espectadores. Numerosos seguidores de ambos pelotaris. El marcador electrónico se apagó en el 12-11 y el estelar estuvo parado seis minutos. Lo sustituyeron por uno manual. Volvió a ponerse en marcha el oficial, pero se detuvo de nuevo.

Larrazabal despertó a tiempo y fue en los ocho últimos tantos el mismo pelotari que frente a Jokin Altuna sorprendió a casi todos el pasado domingo en el Astelena. Una dejada al txoko y una dos paredes dieron paso a una sucesión de derechazos que desarbolaron por completo la defensa de Darío. La botivolea es buen recurso, pero no hay nada como poner la pelota a bote en el siete si existe poder para ello. El riojano buscó en los descansos lo que no hallaba sobre la cancha. Tampoco le funcionó.

El alavés ya había cerrado con ocho el capítulo de tantos perdidos. No falló ninguna más. Darío evidenció desde los primeros tantos síntomas de que su mano derecha no estaba en perfectas condiciones. Gozó poco y prefirió buscar los efectos. Le funcionó la dos paredes, su principal arma. No así el saque. Sin embargo, estuvo a un paso de la victoria por la fragilidad de Larrazabal durante largas fases del duelo.

El segundo punto en dos partidos de liguilla da a Larrazabal el liderato del grupo A y le sitúa a las puertas de la semifinal. De hecho, estará clasificado automáticamente si Zabala derrota a Altuna III este domingo en el Atano III de Donostia. El amezketarra, a quien no le viene mal el resultado de Labastida, necesita vencer para llegar con opciones al choque contra Darío de la última jornada. Si pierde ante Zabala, dirá adiós a la presente edición del Manomanista.

Mientras, Larrazabal gana confianza. Ha derrotado por este orden a Ezkurdia, Altuna III y Darío. Casi nada.